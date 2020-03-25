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25 марта 2020, среда, 14:11 433
Политика 2020-03-25T15:15:01+02:00
Українські Новини
Аймедов и Дубинина хайпуют на эпидемии, чтобы дискредитировать Одесский медин, — СМИ

Аймедов и Дубинина хайпуют на эпидемии, чтобы дискредитировать Одесский медин, — СМИ

Анна Рудык

Информация о закрытии одесской больницы с 9 аппаратами ИВЛ оказалась спланированной провокацией. Автор фейка — сторонник Владлены Дубининой, которая несколько лет пытается возглавить одесский медин. Об этом сообщают Вести.

Напомним, 22 марта врач Александр Тимаков опубликовал на своей странице пост о том, что Одесский медуниверситет принял решение закрыть свою университетскую клинику по адресу (ул. Тенистая, 8). К настоящему моменту пост собрал 2,2 тысячи перепостов и больше 600 комментариев. Информацию подхватили городские и национальные СМИ. В тот же день заммэра Одессы Павел Вугельман, а также администрация ОНМедУ опровергли эти данные: в соответствие с постановлением КМУ клиника приостановила амбулаторный прием на время карантина, чтобы освободить койки и оборудование на случай массовой госпитализации пациентов с СOVID-19. 

По данным "Вестей", Тимаков открыто поддерживает назначение Владлены Дубининой на должность и.о. ректора ОНМедУ и запустил фейк умышленно, чтобы спровоцировать социальный бунт и сорвать подготовку клиники к пандемии. "Дубинина проиграла войну за ОНМедУ после отставки Ульяны Супрун. Однако карантин предоставил хорошую возможность для реванша. Несложно представить, к каким трагическим последствиям могла бы привести неготовность к коронавирусу одной из крупнейших городских клиник. Коллапс и, не дай бог, жертвы позволили бы рейдерам поставить под сомнение профпригодность медперсонала и администрации вуза с тем, чтобы "героически спасать положение". План в высшей степени аморальный и бесчеловечный, что не умаляет его "эффективности", — говорится в материале.

К тиражированию дезинформации привлекли местный сайт "Думская", принадлежащий нардепу от "Европейской солидарности" Алексею Гончаренко, а также сайт "Редакция", журналисты которого в своем сюжете изменили число аппаратов ИВЛ в якобы закрывающейся больнице с 9 до 30 штук.

По мнению автора, врачи больницы на Тенистой и обычные одесситы оказались заложниками конфликта, участники которого преследуют свои цели: "Дубинина пытается воспользоваться ситуацией, чтобы наконец заполучить ректорское кресло. Тимаков протаптывает дорогу к повышению. "Думская" тиражирует зраду в интересах своего собственника, который никогда не гнушался хайповать на самых болезненных темах, лишь бы оставаться в эфире". Провокацию устроили в период, когда вся страна объединяется для противодействия эпидемии.

Как сообщалось ранее, летом 2018 года тогда и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назначила и.о. ректора ОНМедУ Константина Аймедова, а спустя несколько недель — Владлену Дубинину. Коллектив с назначением не согласился и, сославшись на закон о высшем образовании, избрал и.о. ректора Юрия Сухина. В ответ рейдеры Дубининой по меньшей мере 6 раз пытались захватить здание университета силой, а Супрун заблокировала бюджет вуза на 2019 год. В результате почти 12 месяцев многотысячный коллектив не получал зарплаты и стипендии. МЗУ утвердил смету после прихода команды Зоряны Скалецкой — 4 декабря 2019 года.

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