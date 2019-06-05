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05 июня 2019, среда, 18:04 1406
Происшествия 2019-06-05T18:15:58+03:00
Українські Новини
Одесский медуниверситет снова атакуют: Коллектив встал на защиту от рейдеров

Одесский медуниверситет снова атакуют: Коллектив встал на защиту от рейдеров

Дубинину
Дубинину "провожали" криками "ганьба!". Фото: facebook.com/groups/myodmed

У здания Одесского национального медуниверситета (ОНМедУ) снова собрались сторонники самопровозглашенного ректора Владлены Дубининой. Они требуют впустить их в здание.

На улице собрались десятки преподавателей, врачей и студентов. Они поддерживают действующую администрацию университета во главе с исполняющим обязанности ректора Юрием Сухиным. "Это наша Альма-матер, это университет, который я окончил 40 лет назад. Мне есть что отстаивать, - сказал заведующий кафедрой урологии и нефрологии профессор Федор Костев. - Обидно и больно наблюдать такой непорядок в мозгах многих людей, их действия просто не сочетаются с профессией врача".

В поддержку Дубининой выступают титушки, у некоторых при себе холодное оружие, а также одиозный народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Давид Макарьян.

"Эти люди называют себя членами Наблюдательного совета университета. Ни один из них не имеет к нам никакого отношения. Дубинину НАЗК включило в топ-10 коррупционеров Украины. Макарьян "прославился" тем, что содержит незаконные казино в соседней Николаевской области, а в феврале этого года средь бела дня ломал двери университета ломом", - сказал проректор ОНМедУ Константин Талалаев.

Напомним, в понедельник, 3 июня, в 8:00 Дубинина и ее сторонники в сопровождении 3 групп вооруженных титушек и активистов "Национального корпуса" ворвались в здание ОНМедУ, заблокировали ректорат и находящуюся рядом с ним приемную народного депутата.

Прибывшие на место полицейские были вынуждены освобождать здание штурмом. Дубинину собравшиеся на улице "провожали" из университета криками "ганьба!". Больше 40 человек задержаны для дачи показаний. В ходе потасовок 1 полицейский получил травмы и был госпитализирован. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Больше новостей о: Захват здания ОНМедУ Владлена Дубинина Одесский национальный медуниверситет

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