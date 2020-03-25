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25 березня 2020, середа, 14:11 220
Політика 2020-03-25T15:00:01+02:00
Українські Новини
Аймедов і Дубініна хайпують на епідемії, щоб дискредитувати Одеський медін, — ЗМІ

Аймедов і Дубініна хайпують на епідемії, щоб дискредитувати Одеський медін, — ЗМІ

Анна Рудык

Інформація про закриття одеської лікарні з 9 апаратами ШВЛ виявилася спланованою провокацією. Автор фейку - прихильник Владлени Дубініної, яка кілька років намагається очолити одеський медін. Про це повідомляють Вести.

Нагадаємо, 22 березня лікар Олександр Тімаков опублікував на своїй сторінці пост про те, що Одеський медуніверситет прийняв рішення закрити свою університетську клініку за адресою (вул. Тіниста, 8). До теперішнього моменту пост зібрав 2,2 тисячі перепостів і більше 600 коментарів. Інформацію підхопили міські та національні ЗМІ. У той же день заступник мера Одеси Павло Вугельман, а також адміністрація ОНМедУ спростували ці дані: у відповідність до постанови КМУ клініка призупинила амбулаторний прийом на час карантину, щоб звільнити ліжка і обладнання на випадок масової госпіталізації пацієнтів з СOVID-19.

За даними "Вістей", Тімаков відкрито підтримує призначення Владлени Дубініної на посаду в.о. ректора ОНМедУ і запустив фейк навмисне, щоб спровокувати соціальний бунт і зірвати підготовку клініки до пандемії. "Дубініна програла війну за ОНМедУ після відставки Уляни Супрун. Однак карантин надав хорошу можливість для реваншу. Нескладно уявити, до яких трагічних наслідків могла б призвести неготовність до коронавірусу однієї з найбільших міських клінік. Колапс і, не дай бог, жертви дозволили б рейдерам поставити під сумнів профпридатність медперсоналу і адміністрації вузу з тим, щоб "героїчно рятувати становище". План надзвичайно аморальний і нелюдський, що не применшує його "ефективності", - йдеться в матеріалі.

До тиражування дезінформації залучили місцевий сайт "Думська", що належить нардепу від "Європейської солідарності" Олексію Гончаренко, а також сайт "Редакція", журналісти якого в своєму сюжеті змінили число апаратів ШВЛ в лікарні, що нібито закривається, з 9 до 30 штук.

На думку автора, лікарні на Тінистій і звичайні одесити опинилися заручниками конфлікту, учасники якого переслідують свої цілі: "Дубініна намагається скористатися ситуацією, щоб нарешті отримати ректорське крісло. Тімаков протоптує дорогу до підвищення. "Думська" тиражує зраду в інтересах свого власника, який ніколи не гребував хайпувати на найболючіших темах, аби залишатися в ефірі". Провокацію влаштували в період, коли вся країна об'єднується для протидії епідемії.

Як повідомлялося раніше, влітку 2018 року тоді в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун призначила в.о. ректора ОНМедУ Костянтина Аймедова, а через кілька тижнів - Владлену Дубініну. Колектив з призначенням не погодився і, пославшись на закон про вищу освіту, обрав в.о. ректора Юрія Сухіна. У відповідь рейдери Дубініної щонайменше 6 разів намагалися захопити будівлю університету силою, а Супрун заблокувала бюджет вузу на 2019 рік. В результаті майже 12 місяців багатотисячний колектив не отримував зарплати і стипендії. МОЗ затвердив кошторис після приходу команди Зоряни Скалецької - 4 грудня 2019 року.

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