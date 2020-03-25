Гривна начала падать. Курс НБУ на 26 марта

В то время, как доллар подорожал в обменниках, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 марта, на 14,73 коп. до 27,9612 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 марта, на 31,94 коп. до 27,8139 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 марта на 0,30 коп. до 28,3544 UAH/USD, курс покупки повысился на 10,19 коп. до 27,5991 UAH/USD.

Также финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

Ранее Приватбанк решил перевести валютообмен в онлайн-режим до восстановления международного авиасообщения, а население купило $300 млн за первую неделю кризиса.