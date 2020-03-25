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25 марта 2020, среда, 12:58 12
Экономика 2020-03-25T12:58:53+02:00
Українські Новини
Гривна начала падать. Курс НБУ на 26 марта

Гривна начала падать. Курс НБУ на 26 марта

Анна Рудык
Курс гривны, Курс НБУ, курс доллара, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллар подорожал в обменниках, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 марта, на 14,73 коп. до 27,9612 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 марта, на 31,94 коп. до 27,8139 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 марта на 0,30 коп. до 28,3544 UAH/USD, курс покупки повысился на 10,19 коп. до 27,5991 UAH/USD.

Также финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу. 

Ранее Приватбанк решил перевести валютообмен в онлайн-режим до восстановления международного авиасообщения, а  население купило $300 млн за первую неделю кризиса.

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