Колишній генпрокурор Рябошапка живе з сім'єю у Франції і не повернувся в Україну на час карантину

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в даний момент знаходиться у Франції, де у його родини є приватна власність. Про це стало відомо з інтерв'ю, яке розміщене на порталі gordonua.com. Серед іншого Рябошапка розповів про ситуацію в країні, де його застав карантин.

"Людей і автомобілів на французьких вулицях практично немає. Населення дуже принципово ставиться до жорстких заходів карантину: починаючи від дистанції між людьми і до правила "залишайся вдома". І поліція дуже жорстко контролює виконання цих правил", - заявив Руслан Рябошапка.

Що стосується настроїв в суспільстві, то за словами екс-генпрокурора, паніки у людей немає, продукти в магазинах - в наявності.

"Ніхто магазини не "виносить", - зазначив Рябошапка.

"Люди довіряють владі і складається враження, що керівництво країни розуміє, що воно робить", - резюмував свою оцінку ситуації у Франції колишній головний прокурор України.

Як повідомляли Українські Новини, 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, який втік з засідання Ради. За проект постанови №3154 проголосували 263 депутати при мінімально необхідних 226. Згідно з Конституцією, висловлення недовіри генпрокурору має наслідком його відставку.