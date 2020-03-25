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  • Колишній генпрокурор Рябошапка живе з сім'єю у Франції і не повернувся в Україну на час карантину
25 березня 2020, середа, 09:09 18
Політика 2020-03-25T10:30:02+02:00
Українські Новини
Колишній генпрокурор Рябошапка живе з сім'єю у Франції і не повернувся в Україну на час карантину

Колишній генпрокурор Рябошапка живе з сім'єю у Франції і не повернувся в Україну на час карантину

Ірина Дорофейчук
Карантин, Руслан Рябошапка, Генеральна прокуратура України, Генеральний прокурор України, Коронавірус, Україна-Франція
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в даний момент знаходиться у Франції, де у його родини є приватна власність. Про це стало відомо з інтерв'ю, яке розміщене на порталі gordonua.com. Серед іншого Рябошапка розповів про ситуацію в країні, де його застав карантин.

"Людей і автомобілів на французьких вулицях практично немає. Населення дуже принципово ставиться до жорстких заходів карантину: починаючи від дистанції між людьми і до правила "залишайся вдома". І поліція дуже жорстко контролює виконання цих правил", - заявив Руслан Рябошапка.

Що стосується настроїв в суспільстві, то за словами екс-генпрокурора, паніки у людей немає, продукти в магазинах - в наявності.

"Ніхто магазини не "виносить", - зазначив Рябошапка.

"Люди довіряють владі і складається враження, що керівництво країни розуміє, що воно робить", - резюмував свою оцінку ситуації у Франції колишній головний прокурор України.

Як повідомляли Українські Новини, 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, який втік з засідання Ради. За проект постанови №3154 проголосували 263 депутати при мінімально необхідних 226. Згідно з Конституцією, висловлення недовіри генпрокурору має наслідком його відставку.

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