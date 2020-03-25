В Киеве произошел пожар. Возле Днепра виднелись клубы черного дыма

В Киеве произошел пожар на правом берегу в районе

Об этом сообщают Українські Новини.

Пока не известно, что именно горит. Клубы черного дыма виднеются в районе Днепра.

По состоянию на 8:30 дым существенно уменьшился.

Пожар в Киеве

Место пожара в 8:30

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в Киеве произошел пожар в кафе "Очеретяний кіт".

"25 марта в 7:15 в Днепровском районе по Броварскому проспекту на Венецианском острове в одноэтажном здании (15х20 м) кафе "Очеретяний кіт" возник пожар на площади около 300 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие здания нет. К тушению привлечены 35 спасателей и 8 ед. техники ГосЧС", - говорится в сообщении.

Пожар в киевском кафе. Фото: ГосЧС

В результате пожара жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 8:40 пожар был ликвидирован.

Спасатели на месте пожара. Фото: ГосЧС

Пожар в кафе в Киеве. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 23 марта, в 4:56 в Киеве на ул. Крайний (Деснянский район), на территории одного из гаражных кооперативов произошло возгорание, что в последствии привело ко взрыву неизвестного происхождения и распространению огня на два соседних гаража.

Ранее, 17 марта, пожар произошел на территории Святошинского психоневрологического интерната в Киеве.

Также в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть. Как выяснилось, водитель мусоровоза во время движения обнаружил дым, идущий из контейнера. В этот момент авто ехало по бульвару Перова, недалеко от пожарной части. Водитель решил не тратить времени и сам приехал к пожарным.

Кроме того, в Киеве на Борщаговке горела исполнительная служба: людей спасали через окна.