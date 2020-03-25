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  • На онлайн-визуализации показали путь коронавируса от китайского рыбного рынка до пандемии
25 марта 2020, среда, 06:15 1665
Мир 2020-03-25T06:15:01+02:00
Українські Новини
На онлайн-визуализации показали путь коронавируса от китайского рыбного рынка до пандемии

На онлайн-визуализации показали путь коронавируса от китайского рыбного рынка до пандемии

Кира Молчанова
Карта, Коронавирус, распространение эпидемии, Коронавирус в Китае
Карта распространения коронавируса. Скриншот The New York Times
Карта распространения коронавируса. Скриншот The New York Times

Журналисты американского издания The New York Times совместили данные о распространяя коронавируса с данными о перемещении мобильных телефонов людей, которые в то время были в Китае, и построили интерактивную карту, на которой показано, как COVID-19 из Уханя распространился по разным городам и странам.

Онлайн-визуализация доступна в открытом доступе на сайте The New York Times.

Журналисты показали, что первые известные случаи заражения сгруппировались вокруг рынка морепродуктов в городе Ухань, в котором живет около 11 миллионов людей и который является крупным транспортным узлом. Четыре случая заражения к концу декабря превратились в несколько десятков. Врачи все это время диагностировали вирусную пневмонию, которая не реагировала на обычное лечение. Истинный размер вспышки был намного больше даже тогда. При этом власти Китая не предупредили общественность о рисках и только 31 декабря доложили Всемирной организации здравоохранения, что выявили новое заболевание.

Как сообщали Українські Новини, заболевших COVID-19 было бы меньше, если бы жесткие карантинные меры в Китае применили раньше.

Смертность от коронавируса в Италии превысила процент погибших в эпицентре заболевания — в китайском городе Ухань.

Тем временем, Ухань, который стал началом эпидемии коронавируса, постепенно открывает свои границы и возвращается к обыденной жизни.

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