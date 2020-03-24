Игроки бременского "Вердера" попросили о снижении зарплат на время паузы в чемпионате

Футболисты бременского "Вердера" обратились к руководству клуба с просьбой снизить им зарплаты на время перерыва в чемпионате, чтобы внести свой вклад в преодоление кризиса, вызванного распространением коронавируса в Германии. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По словам управляющего директора клуба Франка Бауманна, совет игроков сам обратился к руководству клуба с этим предложением.

"Эта сплоченность отличает нас. Поэтому каждый может предположить, что игроки, тренеры и руководство будут хорошим примером для остальных сотрудников", - отметил Бауманн.

Как сообщали Українські Новини, Чемпионаты Испании и Италии уходят на карантин из-за коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что первый случай заражения коронавирусом COVID-19 среди профессиональных футболистов выявили в Италии.

Также на конференции УЕФА 12 марта было принято решение перенести Чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Турнир предложили перенести на 2021 год и провести его с 11 июня по 11 июля