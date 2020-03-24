подписаться на рассылку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Игроки бременского "Вердера" попросили о снижении зарплат на время паузы в чемпионате
24 марта 2020, вторник, 22:52 247
Спорт 2020-03-24T23:00:02+02:00
Українські Новини
Игроки бременского "Вердера" попросили о снижении зарплат на время паузы в чемпионате

Игроки бременского "Вердера" попросили о снижении зарплат на время паузы в чемпионате

Елена Новикова
Вердер, Коронавирус, коронавирус в Германии, Франк Бауманн
"Вердер". Фото: Instagram/werderbremen

Футболисты бременского "Вердера" обратились к руководству клуба с просьбой снизить им зарплаты на время перерыва в чемпионате, чтобы внести свой вклад в преодоление кризиса, вызванного распространением коронавируса в Германии. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По словам управляющего директора клуба Франка Бауманна, совет игроков сам обратился к руководству клуба с этим предложением.

"Эта сплоченность отличает нас. Поэтому каждый может предположить, что игроки, тренеры и руководство будут хорошим примером для остальных сотрудников", - отметил Бауманн.

Как сообщали Українські Новини, Чемпионаты Испании и Италии уходят на карантин из-за коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что первый случай заражения коронавирусом COVID-19 среди профессиональных футболистов выявили в Италии.

Также на конференции УЕФА 12 марта было принято решение перенести Чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Турнир предложили перенести на 2021 год и провести его с 11 июня по 11 июля

Больше новостей о: Вердер Коронавирус коронавирус в Германии Франк Бауманн

В Тернопольской области выявлены 2 новых случая заражения коронавирусом
Вводить чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков
Новости
Офис Зеленского просит регионы бесплатно кормить солдат 23:23
Борис Патон покидает пост президента НАНУ 23:07
Чаще всего коронавирусом заражаются не на улице, а дома, — Супрун рассказала, как можно подхватить вирус 23:02
Игроки бременского "Вердера" попросили о снижении зарплат на время паузы в чемпионате 22:52
В Днепропетровской области умер мужчина с подозрением на коронавирус 22:34
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации 10:47
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек 08:15 Инфографика
Рубль подскочил в обменниках Киева 10:35
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Карта коронавируса. Фото: public.tableau.com
Киев стал эпицентром распространения коронавируса 14:51
Глава Госуправления делами Борзов в феврале получил 89 тыс. гривен зарплаты 06:15 Документ
больше новостей
Медикам ввели почасовую оплату за лечение больных Covid-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok