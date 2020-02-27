Коронавирус добрался до профессионального итальянского футбола

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 среди профессиональных футболистов выявили в Италии, где на денный момент в больнице находится украинка с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает издание La Nazione.

Речь идет о 22-летнем футболисте одного из клубов Серии С, третьего по значимости дивизиона в итальянском футболе. Издание не называет имя спортсмена, но сообщает, что он живет в провинции Сиена. В минувшее воскресенье он не смог сыграть в запланированном матче из-за недомогания. Он добровольно прошел тест на COVID-19. Ночью стало известно о положительном результате, и на рассвете специальная карета скорой помощи отвезла его в инфекционное отделение Скотт-ди-Сиены.

Сообщается, что футболист чувствует себя хорошо.

На данный момент в Италии выявили 528 случаев заболевания. 40 оказались смертельными.

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