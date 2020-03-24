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24 марта 2020, вторник, 21:05 73
Политика 2020-03-24T21:13:46+02:00
Українські Новини
Жители столичного ЖФ из окон квартир исполнили гимн Украины

Жители столичного ЖФ из окон квартир исполнили гимн Украины

Ярина Вацяк
Карантин, Коронавирус, Гимн Украины, Комфорт Таун

В Киеве в жилом комплексе "Комфорт Таун" жители вечером 23 марта устроили флешмоб, как это делали в Италии, чтобы развлечься во время карантина из-за коронавируса.

Так жители ЖК исполнили из окон своих квартир гимн Украины.

Видео обнародовал Youtube Денис Станиславский.

За сутки его видеоролик уже успели посмотреть более 8 тысяч пользователей. Сколько человек присоединились к флешмобу неизвестно.

Закончилось исполнение гимна словами "Слава Украине - Героям слава".

А в конце ролика автор добавил: "Вмести - мы сила".

Как сообщали Українські Новини, число заболевших коронавирусом в Украине стремительно растет. Карантин в Украине по мнению доктора Евгения Комаровского закончится нескоро. Медик не смог назвать точную дату окончания, но сделал свой прогноз относительно длительности карантина. Доктор убежден, что карантин в Украине закончится тогда, когда 28 дней подряд не будет появляться новых заражений.

Ранее Українські Новини также писали о том, как продуктивно работать дома и не отвлекаться, а также о том,  как сохранить психическое здоровье на карантине.

 

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