Жители столичного ЖФ из окон квартир исполнили гимн Украины

В Киеве в жилом комплексе "Комфорт Таун" жители вечером 23 марта устроили флешмоб, как это делали в Италии, чтобы развлечься во время карантина из-за коронавируса.

Так жители ЖК исполнили из окон своих квартир г имн Украины.

Видео обнародовал Youtube Денис Станиславский.

За сутки его видеоролик уже успели посмотреть более 8 тысяч пользователей. Сколько человек присоединились к флешмобу неизвестно.

Закончилось исполнение гимна словами "Слава Украине - Героям слава".

А в конце ролика автор добавил: "Вмести - мы сила".

https://www.youtube.com/watch?v=sIVbAoakM7w" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, число заболевших коронавирусом в Украине стремительно растет. Карантин в Украине по мнению доктора Евгения Комаровского закончится нескоро. Медик не смог назвать точную дату окончания, но сделал свой прогноз относительно длительности карантина. Доктор убежден, что карантин в Украине закончится тогда, когда 28 дней подряд не будет появляться новых заражений.

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