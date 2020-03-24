Частная клиника скрыла положительный результат теста на коронавирус

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В одной из частных клиник Киева местному жителю сделали тест на COVID-19 и после получения положительного результата медики не сообщили об этом в соответствующие государственные учреждения", - говорится в нем.

Согласно сообщению, во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили публикацию, в которой отмечалось, что в одной из частных клиник столицы киевлянину сделали тест на выявление коронавируса, однако о проведении данной манипуляции и получения положительного результата сотрудники учреждения не сообщили в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья.

Отмечается, что в данный момент правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления и проводят все необходимые следственные действия.

В частности, полицейские направили запросы на получение информации в Киевскую городскую государственной администрацию, Министерство здравоохранения и частную клинику, а также направили директору медицинского центра вызов на допрос для выяснения всех обстоятельств данного инцидента.

Как сообщали Українськi Новини, "частные" результаты анализов на коронавирус будут перепроверять в государственных лабораториях.

Тем временем Минздрав призывает украинцев надевать маски в общественных местах.