Карантин не помеха: НАБУ хочет купить тактические очки почти за 0,2 млн гривен

НАБУ намерено в период карантина договорится с предприятием "ПОСТ-01" о закупке 95 комплектов баллистических очков со сменными линзами для стрельбы за 176 130 гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер был объявлен 20 февраля, аукцион стартовал 11 марта, в котором и победило данное предприятие.

О намерении заключить сделку с ним НАБУ заявило 20 марта, то есть на 9-й день карантина из-за коронавируса.

Изначально, согласно тендерным условиям, НАБУ было готово заплатить за данный товар более 200 тыс гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция во время карантина активно составляет протоколы за нарушение правил, объявила тендер на закупку 622 легковых автомобиля, 12 микроавтобусов и 7 спецавтомобилей для перевозки заключенных за 276 млн гривен.

Полиция составила уже 613 протоколов за нарушение режима карантина.

В Украине 11 марта объявили общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании Правительства по вопросу распространение коронавируса.