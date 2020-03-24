Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19

Кабмін обіцяє допомогти бізнесу і людям , які втратять роботу через коронавіруса, а також

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На позачерговому засіданні 23 березня Кабінет Міністрів підтримав ініціативу міністра охорони здоров'я Іллі Ємця та прийняв постанову, якою запроваджується погодинна оплата медикам та іншим працівникам, які безпосередньо займаються лікуванням українців від COVID-19", - сказано в ньому.

Раніше Ємець заявляв про намір запропонувати уряду ввести погодинну оплату праці для медичних працівників під час епідемії.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірусну інфекцію туризм в Україні зазнає серйозних збитків, тому що всі перевезення скасували.

Тим часом працівникам освіти планують виплачувати середню зарплату за віддалену роботу на весь період карантину.