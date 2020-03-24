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24 марта 2020, вторник, 17:35 2611
Общество 2020-03-24T18:45:02+02:00
Українські Новини
Ритуальная служба запретила 3 клиентам одновременно заказывать у них ритуальные услуги

Ритуальная служба запретила 3 клиентам одновременно заказывать у них ритуальные услуги

Елизавета Драбкина
Похороны, Карантин, Ритуальные услуги, Коронавирус
Похороны Фото: golos.ua
Похороны Фото: golos.ua

Ритуальная службы специализированного коммунального предприятия "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" исполнительного органа Киевской городской государственной администрации запретила 3 клиентам одновременно заказывать у них ритуальные услуги на время карантина.

Об этом говорится в ответе Ритуальной службы на запрос Українських Новин.

Отмечается, что на предприятии были приняты соответствующие меры по экологической безопасности для предотвращения распространению коронавируса.

"Кроме того, на предприятии была создана комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которой были разработаны соответствующие мероприятия, а также размещена информация на стендах предприятия по ограничению количества человек в помещениях предприятия при заказе ритуальных услуг до 2 человек и доведения до сведения участников гражданской панихиды, о необходимости применения средств индивидуальной защиты при проведении панихиды прощания с умершим", - говорится в ответе.

Также, в соответствии с приказом на предприятии ежедневно осуществляется проведение дезинфекционных мер (влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств) в помещениях Ритуальной службы.

Как сообщали Українські Новин, родственникам умерших разрешается участвовать в похоронах в средствах защиты.

По состоянию на 13:00 24 марта количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 13 до 97.

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