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  • В США резкий скачок заболеваемости коронавирусом: 40% суточного прироста
24 марта 2020, вторник, 17:11 628
Мир 2020-03-24T17:11:43+02:00
Українські Новини
В США резкий скачок заболеваемости коронавирусом: 40% суточного прироста

В США резкий скачок заболеваемости коронавирусом: 40% суточного прироста

Ольга Фандорина
Коронавирус, ВООЗ, Коронавирус в США, Пандемия коронавируса
Флаг. США. Фото: pexels
Флаг. США. Фото: pexels

Всемирная организация здравоохранения фиксирует резкое ускорение распространения коронавируса в США и прогнозирует, что там может появиться новый эпицентр пандемии. Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, передает Reuters.

По данным ВОЗ, 85% заражений, которые произошли за последние сутки, были в странах Евросоюза и США. 40% из них - непосредственно в Штатах.

"Сейчас мы наблюдаем очень значительное ускорение случаев в США. Там очень большая вспышка, которая усиливается. Поэтому у них есть такой потенциал (стать новым эпицентром заболевания - ред.)", - сообщила Харрис.

На данный момент США занимают третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом. На сегодня там зафиксирован 46 481 случай инфицирования, из которых 593 человека умерли. При этом о выздоровевших не сообщалось.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса США временно приостанавливает выдачу виз. 

Также из-за пандемии коронавируса в США начали массово скупать огнестрельное оружие.

Также в США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса.

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