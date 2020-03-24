В США резкий скачок заболеваемости коронавирусом: 40% суточного прироста

Всемирная организация здравоохранения фиксирует резкое ускорение распространения коронавируса в США и прогнозирует, что там может появиться новый эпицентр пандемии. Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, передает Reuters.

По данным ВОЗ, 85% заражений, которые произошли за последние сутки, были в странах Евросоюза и США. 40% из них - непосредственно в Штатах.

"Сейчас мы наблюдаем очень значительное ускорение случаев в США. Там очень большая вспышка, которая усиливается. Поэтому у них есть такой потенциал (стать новым эпицентром заболевания - ред.)", - сообщила Харрис.

На данный момент США занимают третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом. На сегодня там зафиксирован 46 481 случай инфицирования, из которых 593 человека умерли. При этом о выздоровевших не сообщалось.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса США временно приостанавливает выдачу виз.

Также из-за пандемии коронавируса в США начали массово скупать огнестрельное оружие.

Также в США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса.