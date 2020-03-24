Наступним епіцентром пандемії коронавірусу можуть стати США, – ВООЗ

З тих пір, як епідемія коронавірусу пішла на спад в Китаї, першою європейською країною, де зафіксована найвища смертність від епідемії, стала Італія.

Так, Всесвітня організація охорони здоров'я спрогнозувала наступну країну, якій "передадуть звання" нового епіцентру поширення коронавірусу. На думку ВООЗ, нею стане США, передає The Washington Post.

Наголошується, що прогноз викликаний недостатньою кількістю заходів для протидії COVID-19.

Представник ВООЗ вважає, що президент США Дональд Трамп применшує небезпеку пандемії коронавірусу і не вживає достатню кількість кроків для попередження хвороби, а лише радить залишатися вдома.

Крім того, сенат заблокував законопроект про фінансування заходів з протидії COVID-19 і надання допомоги національній економіці. Представники Демократичної партії вимагають, щоб документ з кошторисом у майже $1,4 трлн містив більше коштів для державних і місцевих органів влади та лікарень, в той же час республіканці наполягають на швидких діях, щоб заспокоїти фінансові ринки.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавірусу США тимчасово призупиняє видачу віз.

Також через пандемії у США почали масово скуповувати вогнепальну зброю.