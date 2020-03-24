Незважаючи на карантин, ЗНО в Україні відбудеться, — Міносвіти

Незважаючи на те, що поки українські школи знаходяться на карантині, а у Києві учні навчаються за відеоуроками, Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні в поточному році відбудеться. Про це заявив заступник міністра освіти Єгор Стадний.

"У цьому році ЗНО обов'язково відбудеться, його ніхто не скасовує. МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЕВЭ, ЕПВИ при різних варіантах розвитку подій. ЗНО — це логістично одна з наймасштабніших операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову", — написав він у своєму Facebook.

Стадний підкреслив, що цього тижня стануть відомі деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання.

Він закликав випускників готуватися до ЗНО та не забувати про шкільну програму.

Як повідомляли Україснькі Новини, в Києві в деяких магазинах зросли ціни на товари першої необхідності.

Всього налічується 381 598 хворих на коронавірус станом на ранок 24 березня. Від ускладнень, викликаних хоробою, померли 16 559 осіб з початку поширення вірусу.