Антициклон Jurgen с зимними морозами сменит тепло: синоптик дала прогноз до конца недели

После резкого похолодания на выходных и в начале недели в ближайшие дни преимущественно солнечную погоду в Украине будет определять антициклон Юрген. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Плотные облака и осадки будут нас обходить. Итак, завтра в Украине повсеместно - сухая погода", - сообщила она. По словам синоптика, ветер будет дуть с северо-востока, умеренный, в южной части порывы могут достигать штормовых. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -1-7 градусов, днем в среду уже немного теплее, +3 +8, на юге до +11 градусов. В Киеве 25-го марта будет сухо, солнечно, ночью с морозом в пределах -3 градусов, днем потеплеет до +6 градусов. По словам Диденко, в дальнейшем температура воздуха пойдет вверх и к выходным она достигнет +11 +17 градусов. Солнце останется с нами. Как сообщали Українські Новини, после существенных морозов в Украину ворвется весеннее тепло. Также арктический антициклон принесет мороз со снегом: вслед за коронавирусом в Украину идет непогода Также синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз с природными катаклизмами, засухами и потопами.