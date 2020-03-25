Антициклон Jurgen с зимними морозами сменит тепло: синоптик дала прогноз до конца недели

После резкого похолодания на выходных и в начале недели в ближайшие дни преимущественно солнечную погоду в Украине будет определять антициклон Юрген.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Плотные облака и осадки будут нас обходить. Итак, завтра в Украине повсеместно - сухая погода", - сообщила она.

По словам синоптика, ветер будет дуть с северо-востока, умеренный, в южной части порывы могут достигать штормовых.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -1-7 градусов, днем ​​в среду уже немного теплее, +3 +8, на юге до +11 градусов.

В Киеве 25-го марта будет сухо, солнечно, ночью с морозом в пределах -3 градусов, днем ​​потеплеет до +6 градусов.

По словам Диденко, в дальнейшем температура воздуха пойдет вверх и к выходным она достигнет +11 +17 градусов. Солнце останется с нами.

Как сообщали Українські Новини, после существенных морозов в Украину ворвется весеннее тепло.

Также арктический антициклон принесет мороз со снегом: вслед за коронавирусом в Украину идет непогода

Также синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз с природными катаклизмами, засухами и потопами.