В Таиланде вводят чрезвычайное положение и намерены урезать работу СМИ

В то время, как количество погибших от коронавируса по всему миру достигло 16 тыс. человек, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча объявил по всей стране чрезвычайное положение. Об этом передает агентство TNAMCOT в Twitter.

Отмечается, что режим ЧП продлится около месяца, и начнет действовать с 26 марта. Как заявляют власти, чрезвычайное положение должно поспособствовать остановке развития эпидемии в стране.

В частности, в Таиланде от коронавируса погибли около 4 человек.

Кроме того, чрезвычайное положение позволяет властям вводить комендантский час, запрещать поездки внутри страны и закрывать предприятия без согласия соответствующий органов.

Правоохранители также будут иметь право цензурировать и закрывать СМИ, если это будет сочтено необходимым.

На данный момент в Таиланде 827 человек заразились коронавирусом. Еще 52 излечились от инфекции.

Как сообщали Українські Новини, Великобритания объявила тотальный карантин. Людям запретили без надобности покидать свои дома.

Тем временем, в Украине подтвердили еще 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.