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  • В Таиланде вводят чрезвычайное положение и намерены урезать работу СМИ
24 марта 2020, вторник, 11:25 61
Мир 2020-03-24T11:25:35+02:00
Українські Новини
В Таиланде вводят чрезвычайное положение и намерены урезать работу СМИ

В Таиланде вводят чрезвычайное положение и намерены урезать работу СМИ

Елизавета Кесельман
Таиланд, Чрезвычайное положение, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Таиланде
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.Фото: Twitter/TNAMCOT
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.Фото: Twitter/TNAMCOT

В то время, как количество погибших от коронавируса по всему миру достигло 16 тыс. человек, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча объявил по всей стране чрезвычайное положение. Об этом передает агентство TNAMCOT в Twitter.

Отмечается, что режим ЧП продлится около месяца, и начнет действовать с 26 марта. Как заявляют власти, чрезвычайное положение должно поспособствовать остановке развития эпидемии в стране.

В частности, в Таиланде от коронавируса погибли около 4 человек.

Кроме того, чрезвычайное положение позволяет властям вводить комендантский час, запрещать поездки внутри страны и закрывать предприятия без согласия соответствующий органов.

Правоохранители также будут иметь право цензурировать и закрывать СМИ, если это будет сочтено необходимым.

На данный момент в Таиланде 827 человек заразились коронавирусом. Еще 52 излечились от инфекции.

Как сообщали Українські Новини, Великобритания объявила тотальный карантин. Людям запретили без надобности покидать свои дома. 

Тем временем, в Украине подтвердили еще 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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