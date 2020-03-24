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24 марта 2020, вторник, 11:11 3815
Общество 2020-03-24T11:14:46+02:00
Українські Новини
"АТБ" вводит специальные часы для обслуживания пенсионеров

"АТБ" вводит специальные часы для обслуживания пенсионеров

Анна Рудык
Пенсионеры, Карантин, АТБ, карантин в Украине
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Пенсионер. Фото: pixabay.com

Компания "АТБ-Маркет", которая повысила цены на продукты, решила определить специальное время для обслуживания людей пожилого возраста.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Учитывая то, что магазины сети АТБ посещает большое количество людей пожилого возраста, а как известно именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусом, компания вводит регламентное время для пенсионеров. Ежедневно, на период карантина, с 9:00 до 10:00 утра магазины сети АТБ ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок", - сказано в нем.

Руководство сети просит остальных покупателей отнестись с пониманием к таким нововведениям и выбрать для себя другое время для посещения магазинов, чтобы предоставить пенсионерам без лишних рисков для здоровья и очередей сделать необходимые закупки.

Как сообщали Українськi Новини, сеть АТБ запускает пилотный проект по доставке товаров домой покупателям.

Ранее "АТБ-Маркет" ограничил продажу товаров в одни руки.

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