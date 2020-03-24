подписаться на рассылку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
24 марта 2020, вторник, 10:20 620
Силовые структуры 2020-03-24T10:23:21+02:00
Українські Новини
Самоизоляцию могут начать проверять с помощью мобильных операторов, - Геращенко

Самоизоляцию могут начать проверять с помощью мобильных операторов, - Геращенко

Елизавета Драбкина
Карантин, Мобильный оператор, Коронавирус, Антон Геращенко, самоизоляция
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко допускает использование мобильных данных для контроля самоизоляции вернувшихся из-за границы граждан.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он отметил, что полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по украинцам, подписавшим личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции.

Геращенко подчеркнул, что десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина.

"Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел направило в регионы прибывшие из Китая экспресс-тесты и средства защиты для медиков и подразделений правоохранителей.

По данным ЦГЗ, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Больше новостей о: Карантин Мобильный оператор Коронавирус Антон Геращенко самоизоляция

За сутки в Украине 11 новых случаев коронавируса. Киев стал эпицентром заболевания
МВФ примет решение по Украине в ближайшие две недели, - Офис Президента
Новости
Вчера Минздрав получил 111 подозрений на коронавирус 10:44
Доллар и евро взлетели. Курс валют 24 марта 10:35
Китай открывает Ухань после спада эпидемии коронавируса 10:28
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Медики записали музыкальное видео о том, как правильно снимать медицинскую маску и перчатки 10:26
Самоизоляцию могут начать проверять с помощью мобильных операторов, - Геращенко 10:20
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации 10:47
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек 08:15 Инфографика
Рубль подскочил в обменниках Киева 10:35
больше новостей
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
Заражение. Фото: Википедия
На фоне пандемии коронавируса стал популярным фильм "Заражение" с Метом Деймоном 18:39
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
больше новостей
От коронавируса погибли уже больше 16 тыс. человек. Данные на 24 марта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok