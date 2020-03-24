Самоизоляцию могут начать проверять с помощью мобильных операторов, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко допускает использование мобильных данных для контроля самоизоляции вернувшихся из-за границы граждан.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он отметил, что полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по украинцам, подписавшим личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции.

Геращенко подчеркнул, что десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина.

"Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел направило в регионы прибывшие из Китая экспресс-тесты и средства защиты для медиков и подразделений правоохранителей.

По данным ЦГЗ, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.