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24 марта 2020, вторник, 09:12 128
Президент 2020-03-24T10:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленский призвал церкви проводить богослужения онлайн

Зеленский призвал церкви проводить богослужения онлайн

Анна Рудык
Церковь, Богослужения, Владимир Зеленский, ПЦУ, карантин в Украине
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский призывает церкви проводить богослужения онлайн, чтобы не создавать скопления людей и не способствовать распространению коронавируса, от которого погибли уже больше 16 тыс. человек по всему миру.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность", - сказал Президент.

Глава государства также призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Зеленский отметил, что даже самые богатые страны мира признают неготовность своих медицинских систем выдержать большие нагрузки от количества больных коронавирусом.

Поэтому он подчеркнул, что задача номер один - минимизировать распространение вируса.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українськi Новини, в ПЦУ не послушались патриарха Варфоломея и не собираются приостанавливать богослужения.

Также ПЦУ призывает прихожан не целовать иконы.

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