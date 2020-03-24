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24 марта 2020, вторник, 09:09 4624 Документ
Президент 2020-03-24T09:09:01+02:00
Українські Новини
Стало известно с какими олигархами встречался Зеленский после введения карантина

Стало известно с какими олигархами встречался Зеленский после введения карантина

Павел Твердохлиб
Медицина, Олигархи, Коронавирус, Президент Украины, Владимир Зеленский
Встреча с бизнесом у Зеленского. Фото: Офис президента
Встреча с бизнесом у Зеленского. Фото: Офис президента

В Офисе Президента Украины не стали делать тайну из состава участников встречи Главы государства с представителями крупного украинского бизнеса, которая состоялась 16 марта в Киеве. О составе участников Українським Новинам стало известно из ответа на информационный запрос в администрацию Владимира Зеленского.

Как сообщало агентство, вечером 16 марта журналисты заметили в районе "президентского квартала" на улице Банковой перемещение целого ряда автомобилей, которыми ранее пользовались ведущие руководители отечественных деловых кругов.

Позже стало официально известно, что Зеленский провел встречу с крупным бизнесом для помощи во время борьбы с распространением коронавируса.

"Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас", - процитировали в Офисе Президента слова Зеленского. И как сообщалось, бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству.

В ответе же на запрос Українських Новин из ОП сообщили, что всего со стороны крупного бизнеса к разговору было приглашено 16 олигархов.

 

Как сообщали Українські Новини, 23 марта в Украину была доставлена партия тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая. Закупка данных расходных материалов и оборудования была произведена после договоренности Президента Украины и представителей крупного отечественного бизнеса.

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