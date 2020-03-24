На Донбассе боевики применили запрещенное оружие. Ранены два бойца ВСУ

Вчера, 23 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили два украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела.

"Вчера, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. С начала текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены.

Также позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) также ввели меры для предотвращения распространения коронавируса, а на время карантина в Украине отменили военный призыв.