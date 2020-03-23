В МОЗ вспышку коронавируса в Украине считают неизбежной

Министерство здравоохранения считает неизбежной вспышку коронавирусной болезни и надеется избежать пиковых нагрузок на систему здравоохранения с помощью введенных ограничительных мер и предоставленных гражданам рекомендаций, а большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV, передают Українськi Новини.

"Я был бы очень рад, если бы в Украине не наступил пик, потому что то, что мы принимаем, - для того, чтобы растянуть во времени нашу вспышку коронавирусной болезни, которая в Украине произойдет, мы этого не пройдем, главное, предотвратить пик. Пик - это паралич системы здравоохранения, пик - большая нагрузка на систему здравоохранения, пик приведет к тому, что могут быть проблемы в предоставлении медицинской помощи", - сказал он.

Ляшко призвал граждан придерживаться рекомендаций и мер, что позволит растянуть вспышку во времени.

"И тут я вам гарантирую, если нам удастся отойти от пика, наша система здравоохранения предоставит медицинскую помощь всем, кто в ней будет нуждаться", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине 23 марта, по предварительным данным, увеличилось на 10 случаев до 83 по сравнению с данными 22 марта.

19 марта Министерство здравоохранения заявило, что ожидает поступления хирургических масок для продажи в аптечных сетях до 22 марта.

Тем временем в Украине всего лабораторно подтвердили 73 случая заболевания коронавирусом COVID-19, из которых 29 зафиксировано в Киеве. Таким образом, столица стала эпицентром заболеваемости коронавирусом.