Ціну на газ для населення знизили на умовах ПСО на 14% через карантин і кризи

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на березень ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 14%, або на 550 гривень/тис. куб. м до 3 400 гривень/тис. куб. м (без ПДВ, націнки газзбітів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами) порівняно з лютим.

Про це сказано в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"В умовах карантину та розгортання економічної кризи уряд прагне мінімізувати витрати людей на комунальні послуги, які зростуть у зв'язку зі збільшенням часу їх перебування вдома. Один із шляхів мінімізації - здешевлення газу для українців. Оптова ціна на природний газ, яку уряд і "Нафтогаз" забезпечили для потреб населення і виробників тепла в березні 2020 року, на 14% менше, ніж минулого місяця. Це дає змогу регіональним збутовим компаніям забезпечити зниження тарифу на 9-13% порівняно з лютим", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Нафтогаз" повідомив, що така ціна в березні сформувалася завдяки тому, що на внутрішньому ринку з'явився новий ліквідний ціновий індикатор.

Зазначається, що оператор газотранспортної системи України провів тендер на закупівлю газу на період поставки за березень-грудень 2020 року і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу.

"При розрахунку ціни газу для населення на березень "Нафтогаз" вирішив взяти до уваги нові ринкові обставини. Оскільки постановою Кабінету Міністрів задається максимально допустимий рівень ціни, "Нафтогаз" вибрав найменшу індикативну ціну з двох можливих опцій: розрахованої за постановою уряду і середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на поставку газу Оператору ГТС", - сказано в повідомленні.

Таким чином, згідно з повідомленням, оптова ціна березня встановлена ​​на рівні, який на 14% нижче ціни лютого.

Як повідомляли Українськi Новини, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 15% до 3 950 гривень/тис. куб. м на лютий.

Раніше Кабінет Міністрів обмежив ціну продажу газу для побутових споживачів і виробників тепла згідно з положенням про спеціальні зобов'язання (ПСЗ) середньоарифметичним значенням ціни на нідерландському газовому хабі (TTF).

З 1 січня 2020 року "Нафтогаз" здійснює продаж/постачання газу відповідно до ПСО за цінами, які встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (TTF) за період 1-22 числа місяця поставки газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF і кордоні України і тариф на послуги транспортування газу для точки входження в Україні на міждержавному сполученні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.