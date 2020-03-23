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23 марта 2020, понедельник, 16:21 3545
Медицина 2020-03-23T16:32:29+02:00
Українські Новини
Все случаи смерти с диагнозом "пневмония" будут проверять на коронавирус, - Минздрав

Все случаи смерти с диагнозом "пневмония" будут проверять на коронавирус, - Минздрав

Ярина Вацяк
Минздрав, Пневмония, коронавирус в Украине
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В то время, как в январе от гриппа и пневмонии умерло больше 600 человек, Министерство здравоохранения пересматривает алгоритм тестирования на коронавирусную инфекцию.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"В Министерстве здравоохранения работает рабочая группа, которая пересматривает стандарты предоставления медицинской помощи... Мы сегодня будем пересматривать и алгоритм тестирования, также пересматриваются подходы к лечению, к предоставлению медпомощи, к санитарной сортировке", - сказал он.

По словам замминистра, в стандарте министерство также даст указания паталогоанатомам.

"Лично мной дано поручение Минздраву подготовить указ, для того чтобы во всех случаях смерти с диагнозом "пневмония" были отобраны образцы материала для проведения исследования на наличие коронавирусной болезни. Мы будем отслеживать все случаи для того, чтобы иметь реальную картину", - отметил Ляшко.

При этом замминистра отрицает возможность того, что в январе были пропущены возможные случаи коронавирусной инфекции.

Он отметил, что у вернувшихся из Китая в тот период украинцев не было зафиксировано ни единого случая заболевания в течении 14 дней.

Как сообщали Українськi Новини, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине по состоянию на 22:30 22 марта увеличилось на 26 до 73 по сравнению с данными на 21:00 21 марта.

Глава Минздрава Илья Емец хочет ввести почасовую оплату для врачей, в частности, реаниматологов, на период эпидемии коронавируса.

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