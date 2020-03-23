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23 березня 2020, понеділок, 16:21 20
Медицина 2020-03-23T16:32:03+02:00
Українські Новини
Всі випадки смерті з діагнозом "пневмонія" будуть перевіряти на коронавірус, - МОЗ

Всі випадки смерті з діагнозом "пневмонія" будуть перевіряти на коронавірус, - МОЗ

Ярина Вацяк
МОЗ, Пневмонія, коронавірус в Україні
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

Міністерство охорони здоров'я переглядає алгоритм тестування на коронавірусну інфекцію, в той час, як в січні від грипу та пневмонії померло більш як 600 осіб. 

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"В Міністерстві охорони здоров'я працює робоча група, яка переглядає стандарти надання медичної допомоги... Ми сьогодні будемо переглядати і алгоритм тестування, також переглядаються підходи до лікування, до надання медичної допомоги, до санітарної сортування", - сказав він.

Зі слів заступника міністра, в стандарті міністерство також дасть вказівки паталогоанатомам.

"Особисто мною дано доручення міністерству охорони здоров'я підготувати указ, для того, щоб у всіх випадках смерті з діагнозом "пневмонія" були відібрані зразки матеріалу для проведення дослідження на наявність коронавірусної хвороби. Ми будемо відслідковувати всі випадки для того, щоб мати реальну картину", - зазначив Ляшко.

При цьому заступник міністра заперечує можливість того, що в січні були пропущені можливі випадки коронавірусної інфекції.

Він зазначив, що повернулися з Китаю в той період українців не було зафіксовано жодного випадку захворювання протягом 14 днів.

Як повідомляли Українські Новини, кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні станом на 22:30 22 березня збільшилася на 26 до 73 порівняно з даними на 21:00 21 березня.

Глава МОЗ Ілля Ємець хоче ввести погодинну оплату для лікарів, зокрема, реаніматологів, на період епідемії коронавірусу.

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