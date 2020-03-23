МОЗ має намір створити додаткові медгрупи для проведення швидкого тестування на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я має намір створити додаткові медичні групи для проведення швидкого тестування на коронавірус, яким в Україні заразилося 73 людини. Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини. "Ми розглядаємо питання створення додаткових мобільних груп, в які будуть входити сімейні лікарі, які надаю першу медичну допомогу", - сказав він. Такі групи зможуть проводити тестування на коронавірус, грип, аденовірусну інфекцію та після цього приймати рішення щодо подальшого ведення хворого. У разі необхідності хворого будуть госпіталізувати. Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я має намір залучити спеціалістів Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів до роботи в епідеміологічних бригадах. Також планується посилити медустанови студентами 5 і 6 курсів медичних університетів. Тим часом по всьому світу зафіксовано 333 966 випадків інфікування коронавірусом.