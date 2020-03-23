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23 березня 2020, понеділок, 14:38 34
Медицина 2020-03-23T17:15:02+02:00
Українські Новини
МОЗ має намір створити додаткові медгрупи для проведення швидкого тестування на коронавірус

МОЗ має намір створити додаткові медгрупи для проведення швидкого тестування на коронавірус

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Діагностика коронавірусу, Тест на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я має намір створити додаткові медичні групи для проведення швидкого тестування на коронавірус, яким в Україні заразилося 73 людини.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Ми розглядаємо питання створення додаткових мобільних груп, в які будуть входити сімейні лікарі, які надаю першу медичну допомогу", - сказав він.

Такі групи зможуть проводити тестування на коронавірус, грип, аденовірусну інфекцію та після цього приймати рішення щодо подальшого ведення хворого.

У разі необхідності хворого будуть госпіталізувати.

 

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я має намір залучити спеціалістів Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів до роботи в епідеміологічних бригадах.

Також планується посилити медустанови студентами 5 і 6 курсів медичних університетів.

Тим часом по всьому світу зафіксовано 333 966 випадків інфікування коронавірусом.

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