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23 марта 2020, понедельник, 11:49 112
Силовые структуры 2020-03-23T11:59:36+02:00
Українські Новини
Очередная контрабанда медтоваров. В ЕС пытались вывезти почти 40 тыс. медицинских халатов

Очередная контрабанда медтоваров. В ЕС пытались вывезти почти 40 тыс. медицинских халатов

Анна Рудык
СБУ, Медицина, Контрабанда, Медицинские товары
Медицинский халат. Фото: pixabay
Медицинский халат. Фото: pixabay

После того, как в Польшу пытались снова вывезти медицинские маски, Служба безопасности Украины пресекла попытку незаконного вывоза из Украины в Европейский Союз почти 40 тыс. медицинских халатов. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что стоимость задержанной партии медицинских халатов составляет почти 42 тыс. евро.

Правоохранители остановили следовавший в одну из стран Европейского Союза грузовой автомобиль на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни.

Во время таможенного досмотра грузовика была обнаружена партия медицинских халатов из нетканого синтетического волокна.

Правоохранителями продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.

Операция проводилась совместно с прокуратурой Волынской области.

Как сообщали Українські Новини, контрабанду 50 тыс. респираторных масок задержали на границе с Польшей.

Также правоохранители арестовали контрабанду 1,5 тонны медицинских масок в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

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