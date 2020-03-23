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23 марта 2020, понедельник, 09:56 623
Медицина 2020-03-23T11:30:03+02:00
Українські Новини
Экстренная медпомощь не будет делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав

Экстренная медпомощь не будет делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав

Елена Новикова
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

В то время, как в Украине зафиксировали 73 случая заболевания на коронавирус, работники экстренной медицинской помощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"В случае, если у вас есть признаки острого респираторного заболевания, звоните к своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только в ургентных случаях. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19", - сказано в нем.

Министерство напоминает, что экспресс-тесты проводятся для первичной санитарной сортировки пациентов, а окончательный диагноз ставится после проведения полимеразной цепочной реакции.

Как сообщали Українськi Новини, в Украину из Китая доставили 250 000 тестов для экспресс-диагностики, аппараты ИВЛ и другие средства, необходимые для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось о том, как действуют тест-системы и эксресс-тесты на коронавирус COVID-19 и можно ли их делать самостоятельно.

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