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23 березня 2020, понеділок, 09:59 9
Медицина 2020-03-23T09:59:24+02:00
Українські Новини
Екстрена медична допомога не буде робити експрес-тести на коронавірус, - МОЗ

Екстрена медична допомога не буде робити експрес-тести на коронавірус, - МОЗ

Елена Новикова
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус
Тести на коронавірус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тести на коронавірус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

В той час, як в Україні зафіксували 73 випадки захворювання на коронавірус, працівники екстреної медичної допомоги не будуть робити експрес-тести на коронавирусну інфекцію COVID-19. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"У випадку, якщо у вас є ознаки гострого респіраторного захворювання, телефонуйте до свого сімейного лікаря. Екстрена медична допомога виїжджає тільки в ургентних випадках. Медичні працівники екстреної допомоги не будуть проводити тест на COVID-19", - сказано в ньому.

Міністерство нагадує, що експрес-тести проводяться для первинного санітарного сортування пацієнтів, а остаточний діагноз ставиться після проведення полімеразної ланцюгової реакції.

Як повідомляли "Українські Новини", в Україну з Китаю доставили 250 000 тестів для експрес-діагностики, апарати ШВЛ та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням коронавіруса COVID-19.

Раніше повідомлялося про те, як діють тест-системи та эксресс-тести на коронавірус COVID-19 і чи можна їх робити самостійно.

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