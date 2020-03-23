Екстрена медична допомога не буде робити експрес-тести на коронавірус, - МОЗ

В той час, як в Україні зафіксували 73 випадки захворювання на коронавірус, працівники екстреної медичної допомоги не будуть робити експрес-тести на коронавирусну інфекцію COVID-19. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"У випадку, якщо у вас є ознаки гострого респіраторного захворювання, телефонуйте до свого сімейного лікаря. Екстрена медична допомога виїжджає тільки в ургентних випадках. Медичні працівники екстреної допомоги не будуть проводити тест на COVID-19", - сказано в ньому.

Міністерство нагадує, що експрес-тести проводяться для первинного санітарного сортування пацієнтів, а остаточний діагноз ставиться після проведення полімеразної ланцюгової реакції.

Як повідомляли "Українські Новини", в Україну з Китаю доставили 250 000 тестів для експрес-діагностики, апарати ШВЛ та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням коронавіруса COVID-19.

Раніше повідомлялося про те, як діють тест-системи та эксресс-тести на коронавірус COVID-19 і чи можна їх робити самостійно.