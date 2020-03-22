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22 березня 2020, неділя, 22:22 10
Кабмін 2020-03-23T00:00:03+02:00
Українські Новини
Кабмін обіцяє допомогти бізнесу і людям, які втратять роботу через коронавірус

Кабмін обіцяє допомогти бізнесу і людям, які втратять роботу через коронавірус

Ярина Вацяк
Кабмін, Бізнес, економіка України, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

В той же час, за звільнення під час карантину роботодавцю загрожує штраф і виправні роботи, Кабінет Міністрів розробляє програму підтримки бізнесу та людей, які втратять роботу через поширення коронавірусу. 

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"Уряд веде переговори з європейськими партнерами щодо підтримки малого та середнього бізнесу, який постраждає від поширення Covid-19. Ми домовляємося з МВФ, кошти якого допоможуть істотно підтримати українську економіку. Розробляється програма дій уряду, в якому будуть прописані шляхи підтримки бізнесу. І один із наших пріоритетів - підтримка тих, хто втратить роботу", - сказав він.

Шмигаль звернувся до роботодавців, які займаються бізнесом, від якого не залежить життєдіяльність міста, селища або села, із закликом перейти на дистанційний режим роботи або призупинити діяльність, і підкреслив, що це тимчасова міра.

"Уряд розуміє, що не може, не має права не думати про економічні наслідки. Сьогодні ми формуємо стабілізаційний фонд держави для того, щоб підтримати бізнес, підтримати людей, підтримати органи місцевого самоврядування", - сказав він.

Шмигаль висловив упевненість, що Україна подолає коронавірус, і зазначив, що на даний момент вже постало питання, як країна буде жити після цього.

"Уряд спільно з найкращими фахівцями, науковцями, експертами, представниками бізнесу сьогодні вже розробляє програму економічного розвитку країни після епідемії коронавірусу", - додав прем'єр-міністр.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус туризм в Україні зазнає серйозних збитків.

Тим часом, вчителям планують виплачувати середню зарплату за віддалену роботу в період карантину.

 

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