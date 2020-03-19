За увольнение во время карантина работодателю грозит штраф и исправительные работы

Заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе заявляет, что руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс. гривен или исправительные работы в то время, как в США каждому взрослому выплатят по $1000, детям - по $500 из-за коронавирусного кризиса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2 тыс. до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (34-51 тыс. гривен). Или лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или наказать исправительными работами на срок до 2 лет", - сказал Цуцкиридзе.

Согласно сообщению, в случае незаконного увольнения работники могут обращаться по номеру "102" или написать заявление в полицию по ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса.

"Когда человека принимают на работу и заключают договор между ним и работодателем, прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации", - добавил Цуцкиридзе.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Кличко отрицает, что в столице откроют метро во время карантина.

Тем временем, из-за карантина простаивают 17 предприятий "Укроборонпром".