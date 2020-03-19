подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
  • Новости
  • Политика
  • За увольнение во время карантина работодателю грозит штраф и исправительные работы
19 марта 2020, четверг, 20:12 8
Политика 2020-03-19T20:15:38+02:00
Українські Новини
За увольнение во время карантина работодателю грозит штраф и исправительные работы

За увольнение во время карантина работодателю грозит штраф и исправительные работы

Ярина Вацяк
Штрафы, Увольнения, Коронавирус, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Шттраф
Шттраф

Заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе заявляет, что руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс. гривен или исправительные работы в то время, как в США каждому взрослому выплатят по $1000, детям - по $500 из-за коронавирусного кризиса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2 тыс. до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (34-51 тыс. гривен). Или лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или наказать исправительными работами на срок до 2 лет", - сказал Цуцкиридзе.

Согласно сообщению, в случае незаконного увольнения работники могут обращаться по номеру "102" или написать заявление в полицию по ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса.

"Когда человека принимают на работу и заключают договор между ним и работодателем, прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации", - добавил Цуцкиридзе.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Кличко отрицает, что в столице откроют метро во время карантина.

Тем временем, из-за карантина простаивают 17 предприятий "Укроборонпром".

Больше новостей о: Штрафы Увольнения Коронавирус карантин в Украине Карантин из-за коронавируса

В Киеве зафиксировали третий случай коронавируса
Еще один украинец заболел коронавирусом в Житомире
Новости
МОЗ подтвердил 21 случай коронавируса, добавились Днепропетровская и Ивано-Франковская области 20:26
Из-за коронавируса безработными могут стать до 25 миллионов человек, – МОТ 20:19
За увольнение во время карантина работодателю грозит штраф и исправительные работы 20:12
Коронавирус. Фото: Днепровская ОГА
В Днепропетровской области зафиксировали первые случаи коронавируса 20:07
Власть придумала, как заработать и поделить сотни миллионов на коронавирусе, - Охрименко 20:04
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев 05:32
больше новостей
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
В России оконфузились, сообщив о закрытии из-за коронавируса несуществующего львовского метро 23:48
больше новостей
Во многих аптеках Киева раскупили парацетамол
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok