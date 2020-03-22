Не выходить за продуктами и лекарствами: в Британии некоторых людей призвали изолироваться на три месяца

В то время, как в мире коронавирусом заболели уже 304,5 тыс. человек, в Великобритании людей, входящих в группы риска из-за хронических и других заболеваний, призывают полностью изолироваться от окружающих на 12 недель из-за эпидемии коронавируса. С таким призывом к британцам обратился Роберт Дженрик, государственный секретарь по коммунальным делам, сообщает информационное агентство AFP, пишет DW.

"Эти люди должны оставаться дома, защитить нашу национальную систему здравоохранения и спасти жизни", - заявил Дженрик.

Британский департамент здравоохранения и социальной помощи обнародовал перечень людей, которые, по мнению правительства Великобритании, относятся к группам риска. Да, это касается лиц, являющихся больными раком крови и костей, а также людей с мусковисцидозом или тех, кто пережил трансплантацию органов.

Представителей групп риска призывают отказаться не только от путешествий, но и от закупок продуктов, лекарств и любых других возможностей оставить дом.

С этими людьми будут связываться их семейные или профильные врачи, которые будут убеждать своих пациентов оставаться дома в течение не менее трех месяцев. Для таких лиц будет создана специальная телефонная горячая линия и работать службы доставки продуктов и медикаментов.

Информационное агентство AFP сообщает, что от вызванной новым коронавируса болезни COVID-19 в Великобритании погибли уже 177 человек.

Британское правительство в течение длительного времени колебалось вводить жесткие меры по сдерживанию эпидемии, однако на фоне роста количества новых случаев инфицирования и смертей от коронавируса сейчас подверглось из-за этого жесткой критике.

Так, школы, а также рестораны, кафе, бары, клубы, театры и другие развлекательные заведения были закрыты только в эту пятницу.

Напомним, ранее врач-пульмонолог рассказал, что коронавирус делает с легкими.

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