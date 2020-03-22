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22 березня 2020, неділя, 20:32 8
Європа 2020-03-22T21:15:02+02:00
Українські Новини
Не виходити за продуктами і ліками: у Британії деяких людей закликали ізолюватися на три місяці

Не виходити за продуктами і ліками: у Британії деяких людей закликали ізолюватися на три місяці

Ярина Вацяк
Коронавірус, самоізоляція, карантин через коронавірус, групи ризику, коронавірус в Великобританії
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У Великобританії людей, що входять в групи ризику чкпкз хронічні та інші захворювань, закликають повністю ізолюватися від оточуючих на 12 тижнів через епідемію коронавірусу в той час, як у світі коронавірусом захворіли вже 304,5 тис. осіб. З таким закликом звернувся до британців Роберт Дженрик, державний секретар з комунальним справах, повідомляє інформаційне агентство AFP, пише DW.

"Ці люди мають залишатися вдома, захистити нашу національну систему охорони здоров'я та врятувати життя", - заявив Дженрік.

Британський департамент здоров'я та соціальної допомоги оприлюднив перелік людей, які, на думку уряду Великобританії, належать до  груп ризику. Так, це стосується осіб, що є хворими на рак крові та кісток, а також людей із мусковісцидозом чи тих, хто пережив трансплантацію органів.

Представників груп ризику закликають відмовитися не лише від подорожей, але й від закупівель продуктів та ліків та будь-яких інших нагод залишити домівку.

Із цими людьми зв'язуватимуться їхні сімейні чи профільні лікарі, які переконуватимуть своїх пацієнтів залишатися вдома щонайменше протягом трьох місяців. Для таких осіб буде створено спеціальну телефонну гарячу лінію та працюватимуть служби доставки продуктів і медикаментів.

Інформаційне агентство AFP повідомляє, що від викликаної новим коронавірусом хвороби COVID-19 у Великобританії загинули вже 177 осіб.

Британський уряд упродовж тривалого часу вагався запроваджувати жорсткі заходи для стримування епідемії, однак на тлі зростання кількості нових випадків інфікування та смертей від коронавірусу зараз зазнає через це жорсткої критики.

Так, школи, а також ресторани, кафе, бари, клуби, театри та інші розважальні заклади були зачинені тільки цієї п'ятниці.

Нагадаємо, раніше лікар-пульмонолог розповів, що коронавірус робить з легенями.

У МОЗ переконані, що більшість українців перехворіють коронавірусом в легкій формі.

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