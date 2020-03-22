Во Львовской области у 84 человек подозревают коронавирус

По состоянию на воскресенье, 22 марта, во Львовской области у 84 человек подозревают коронавирусную инфекцию, а 21 человека уже забрали в больницу.

Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сегодняшний день во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 84 человека. У одного пациента - положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", — сказано в нем.

При этом в период с 17:00 21 марта по 8:00 22 марта в области с подозрением на коронавирусную инфекцию появился еще 21 пациент.

Пациенты из Львова, Дрогобычского, Стрыйского, Каменка-Бугского районов, Тернопольской и Ривненской областей.

На лечении в областной инфекционной больнице находятся 53 человека, на самоизоляции - 30 человек.

11 пациентов были выписаны из больницы.

Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному.

Всего с начала года во Львовской области было 94 сообщения о подозрении на COVID-19.

По результатам тестов у 6 человек был диагностирован грипп, у 4 человек результаты тестов отрицательные.

Как сообщали Українськi Новини, самоизоляцию Украинцев, которые вернулись домой из-за границы, будут проверять полицейские.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, в Запорожской области у 18 человек подозревают коронавирусную инфекцию.