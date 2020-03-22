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  • В УГКЦ разрешили превращать помещения храмов в госпитали в случае эпидемии коронавируса
22 марта 2020, воскресенье, 19:43 290
Политика 2020-03-22T20:28:01+02:00
Українські Новини
В УГКЦ разрешили превращать помещения храмов в госпитали в случае эпидемии коронавируса

В УГКЦ разрешили превращать помещения храмов в госпитали в случае эпидемии коронавируса

Кира Молчанова
Церковь, УГКЦ, Глава УГКЦ Святослав, коронавирус в Украине

В то время, как почетный патриарх Филарет продолжает настаивать на том, что коронавирусом нельзя заразиться во время причастия, Глава Украинской греко-католической церкви Святослав заявляет, что УГКЦ готова предоставить помещения храмов для размещения госпиталей в случае эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УГКЦ, передают Українськi Новини.

"Если потребуется, все церковное пространство станет госпиталями... Мы молимся за вас и сделаем все, чтобы, не дай Бог, не наступила минута, когда вам, врачам, придется решать, какой человек будет жить, а какой будет умирать из-за того, что у вас не будет средств спасти каждого, кто нуждается", — сказал глава УГКЦ во время литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова.

Также глава УГКЦ призвал владельцев бизнеса инвестировать в медицинские учреждения для борьбы с коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, Украинская православная церковь (Московского патриархата) не намерена закрывать храмы из-за распространения коронавируса.

В Радомышле провели дезинфекцию церкви, в которой молилась умершая от коронавируса женщина.

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