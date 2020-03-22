В УГКЦ дозволили перетворювати приміщення храмів на госпіталі у разі епідемії коронавірусу

В той час, як почесний патріарх Філарет продовжує наполягати на тому, що коронавірусом не можна заразитися під час причастя, Глава Української греко-католицької церкви Святослав заявляє, що УГКЦ готова надати приміщення храмів для розміщення госпіталів у разі епідемії коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби УГКЦ, передають Українські Новини.

"Якщо буде потрібно, весь церковний простір стане госпіталями... Ми молимося за вас і зробимо все, щоб, не дай Бог, не настала хвилина, коли вам, лікарям, доведеться вирішувати, яка людина буде жити, а яка буде вмирати через те, що у вас не буде коштів врятувати кожного, хто потребує", — сказав глава УГКЦ під час літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Також глава УГКЦ закликав власників бізнесу інвестувати в медичні установи для боротьби з коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, Українська православна церква (Московського патріархату) не має наміру закривати храми через поширення коронавірусу.

В Радомишлі провели дезінфекцію церкви, в якій молилася померла від коронавіруса жінка.