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22 марта 2020, воскресенье, 16:35 101
Общество 2020-03-22T16:54:56+02:00
Українські Новини
В МОЗ ошиблись насчет 8 человек, которые выздоровели от коронавируса

В МОЗ ошиблись насчет 8 человек, которые выздоровели от коронавируса

Кира Молчанова
МОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Европе
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Министерстве здравоохранения опровергли опублиованную ими же информацию о том, что в Черновицкой области 8 человек выздоровели от коронавируса. Об этом сообщил официальный telegram-канал МОЗ.

"У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторные тесты на COVID-19, которые были отрицательными. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении МОЗ.

Скриншот официального телеграм-канала МОЗСкриншот официального телеграм-канала МОЗ

Напоминаем, что в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции (1 - выздоровел, 3 - летальные случаи, 43 - проходят лечение).

На данный момент заражение распространяется по областям так:

  • Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 8 выздоровели)
  • Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
  • Киевская область – 4 случая
  • Донецкая область – 1 случай
  • Днепропетровская область – 2 случая
  • Ивано-Франковская область – 2 случая (1 летальный)
  • Львовская область – 1 случай
  • Тернопольская область – 1 случай
  • Киев – 9 случаев.

 

Как сообщали Українськi Новини, 21 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию. При этом в течение 21 марта были зафиксированы 6 случаев заболевания, в течение 20 марта - 15 случаев, в течение 19 марта - 10 случаев.

Во Львовской области в субботу 21 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус

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