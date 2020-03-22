В МОЗ ошиблись насчет 8 человек, которые выздоровели от коронавируса

В Министерстве здравоохранения опровергли опублиованную ими же информацию о том, что в Черновицкой области 8 человек выздоровели от коронавируса. Об этом сообщил официальный telegram-канал МОЗ.

"У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторные тесты на COVID-19, которые были отрицательными. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении МОЗ.

Скриншот официального телеграм-канала МОЗ

Напоминаем, что в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции (1 - выздоровел, 3 - летальные случаи, 43 - проходят лечение).

На данный момент заражение распространяется по областям так:

Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 8 выздоровели)

Житомирская область – 2 случая (1 летальный)

Киевская область – 4 случая

Донецкая область – 1 случай

Днепропетровская область – 2 случая

Ивано-Франковская область – 2 случая (1 летальный)

Львовская область – 1 случай

Тернопольская область – 1 случай

Киев – 9 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, 21 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию. При этом в течение 21 марта были зафиксированы 6 случаев заболевания, в течение 20 марта - 15 случаев, в течение 19 марта - 10 случаев.

Во Львовской области в субботу 21 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус