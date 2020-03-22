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22 марта 2020, воскресенье, 21:00 327 Карта
Общество 2020-03-22T21:48:43+02:00
Українські Новини
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели

Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели

Надежда Комендантова
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Снегопад в Одессе. Фото: dumskaya.net
Снегопад в Одессе. Фото: dumskaya.net

В то время, как большинство украинцев находятся дома на коронавирусном карантине, погода тоже не располагает к вылазкам во внешнюю среду. Неделя начнется с зимних морозов, снегопадов и шквалистого ветра.

23 марта в Киеве ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -4...-6 градусов, днем ​​0...+2 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

В западных областях ясно, ночью небольшой снег, днем ​​без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -3...- 8 градусов, днем ​​-1...+4 градуса.

В Карпатах ночью умеренный, днем ​​небольшой снег, температура ночью -7...-12 градусов, днем ​​-3...-8 градусов.

В Моршине ночью умеренный, днем ​​небольшой снег, температура ночью -2...-4 градуса, днем ​​0...+2 градуса.

В Трускавце ночью умеренный, днем ​​небольшой снег, температура ночью -3...-5 градусов, днем ​​-1...+1 градус.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -3...- 5 градусов, днем ​​+1...+3 градуса.

В северных областях ясно, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -3...-8 градусов, днем ​​0...+5 градусов.

В центральных областях ясно, ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем ​​+1...+6 градусов.

В восточных областях ясно, ночью небольшой снег, днем ​​без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Донецкой области порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, днем ​​0...+5 градусов.

В южных областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2...-3 градуса, днем ​​+2...+7 градусов.

В Крыму ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем ​​+2...+7 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +1...+3 градуса, днем ​​+4...+6 градусов.

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине. 

 

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