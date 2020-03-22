Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели

В то время, как большинство украинцев находятся дома на коронавирусном карантине, погода тоже не располагает к вылазкам во внешнюю среду. Неделя начнется с зимних морозов, снегопадов и шквалистого ветра. 23 марта в Киеве ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура ночью -4...-6 градусов, днем 0...+2 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. В западных областях ясно, ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура ночью -3...- 8 градусов, днем -1...+4 градуса. В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег, температура ночью -7...-12 градусов, днем -3...-8 градусов. В Моршине ночью умеренный, днем небольшой снег, температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2 градуса. В Трускавце ночью умеренный, днем небольшой снег, температура ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -3...- 5 градусов, днем +1...+3 градуса. В северных областях ясно, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура ночью -3...-8 градусов, днем 0...+5 градусов. В центральных областях ясно, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем +1...+6 градусов. В восточных областях ясно, ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, в Донецкой области порывы 15-20 м\/с. Температура ночью -1...-6 градусов, днем 0...+5 градусов. В южных областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +2...-3 градуса, днем +2...+7 градусов. В Крыму ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем +2...+7 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 градусов. Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020. Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений. Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине.