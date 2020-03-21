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  • Видео с котами повышает продуктивность и ощущение счастья. Подборка смешных роликов из Instagram
21 марта 2020, суббота, 23:50 21
Lifestyle 2020-03-21T23:50:01+02:00
Українські Новини
Видео с котами повышает продуктивность и ощущение счастья. Подборка смешных роликов из Instagram

Видео с котами повышает продуктивность и ощущение счастья. Подборка смешных роликов из Instagram

Ярина Вацяк
Карантин, Instagram, советы психолога, видео с котами

В период, когда в мире шириться пандемия коронавируса и большинство людей вынуждены целыми днями оставаться дома на карнатине, работая, занимаясь домашними делами и читаю страшные новости, важно помнить о психологическом здоровье. Как показывают исследования, одним из хороших способов отвлечься, поднять настроение и даже улучшить продуктивность работы является просмотр видео с котами.

Ученые обнаружили, что людей инстинктивно привлекает все, что имеет черты, похожие на ребенка. Людям нравятся большие глаза, пухлые щеки, большие лбы и вообще округлые черты лица. Любовь к животным может быть заложена инстинктом выживания и сохранения потомства, считает Ориана Арагон, психолог из Йельского университета, пишет CNN Helth.

Фактически, исследования показали, что центры удовольствия нашего мозга на самом деле загораются, когда мы видим что-то симпатичное, потому что в мозг поступает допамин. Это похоже на реакцию, когда мы едим сахар или занимаемся сексом.

Просмотр видео с симпатичными кошками и просмотр их фотографий в сети не может быть пустой тратой времени. Исследование показало, что это может повысить уровень энергии и повысить чувство счастья, пишет The Conversation.

Исследование предполагает, что просмотр котов в интернете может использоваться в качестве формы цифровой терапии или снятия стресса.

Феномен поп-культуры видео с котиками в "вынудил" доцента Джессику Галл Майрик из Медиа-школы Университета Индианы исследовать мотивы растущей любви к онлайн-кошкам.

Опираясь на известное исследование, которое показало, что время, проведенное с домашними животными, улучшило настроение людей и чувство благополучия, исследование показало, что отрицательные эмоции были ниже, а положительные эмоции выше после просмотра интернет-кошек.

Профессор Майрик также исследовала взаимосвязь между чувствами вины и удовольствия, связанными с одержимым наблюдением за кошками в интернете; тестирование концептуальной модели, которая связывает прокрастинацию, вину, счастье и удовольствие.

"Даже если люди смотрят видео о кошках на YouTube, чтобы прокрастинировать, или пока они должны работать, эмоциональная отдача может на самом деле помочь людям потом выполнять сложные задачи", - сказала профессор Майрик.

Українські Новини собрали смешные и милые видео с котиками из Instagram, чтобы повысить продуктивность и развлечься в период карантина.

 
 
 
 
 
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Публикация от Bobbie (@thatcatbobbie)

 
 
 
 
 
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Публикация от Mies & Moof (@miesthecat)

 
 
 
 
 
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It’s Mies’ general posture, but I can still watch it for hours.

Публикация от Mies & Moof (@miesthecat)

 
 
 
 
 
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Публикация от Lotus (@lotus_the_mainecoon)

 
 
 
 
 
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Публикация от Julia Makarova MakAlina (@makarovamakalina)

 
 
 
 
 
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Публикация от 😹Funny Cats Video😹 (@videocatsofficial)

 
 
 
 
 
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Публикация от 😹Funny Cats Video😹 (@videocatsofficial)

 
 
 
 
 
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Публикация от 😹Funny Cats Video😹 (@videocatsofficial)

 
 
 
 
 
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Публикация от 😹Funny Cats Video😹 (@videocatsofficial)

 
 
 
 
 
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Публикация от MaxAndFelix (@theadventuresofmaxandfelix)

Ранее Українські Новини опубликовали подборку захватывающих фильмов и романтических комедий, чтобы не скучать дома.

 

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