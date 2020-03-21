Видео с котами повышает продуктивность и ощущение счастья. Подборка смешных роликов из Instagram

В период, когда в мире шириться пандемия коронавируса и большинство людей вынуждены целыми днями оставаться дома на карнатине, работая, занимаясь домашними делами и читаю страшные новости, важно помнить о психологическом здоровье. Как показывают исследования, одним из хороших способов отвлечься, поднять настроение и даже улучшить продуктивность работы является просмотр видео с котами.

Ученые обнаружили, что людей инстинктивно привлекает все, что имеет черты, похожие на ребенка. Людям нравятся большие глаза, пухлые щеки, большие лбы и вообще округлые черты лица. Любовь к животным может быть заложена инстинктом выживания и сохранения потомства, считает Ориана Арагон, психолог из Йельского университета, пишет CNN Helth.

Фактически, исследования показали, что центры удовольствия нашего мозга на самом деле загораются, когда мы видим что-то симпатичное, потому что в мозг поступает допамин. Это похоже на реакцию, когда мы едим сахар или занимаемся сексом.

Просмотр видео с симпатичными кошками и просмотр их фотографий в сети не может быть пустой тратой времени. Исследование показало, что это может повысить уровень энергии и повысить чувство счастья, пишет The Conversation.

Исследование предполагает, что просмотр котов в интернете может использоваться в качестве формы цифровой терапии или снятия стресса.

Феномен поп-культуры видео с котиками в "вынудил" доцента Джессику Галл Майрик из Медиа-школы Университета Индианы исследовать мотивы растущей любви к онлайн-кошкам.

Опираясь на известное исследование, которое показало, что время, проведенное с домашними животными, улучшило настроение людей и чувство благополучия, исследование показало, что отрицательные эмоции были ниже, а положительные эмоции выше после просмотра интернет-кошек.

Профессор Майрик также исследовала взаимосвязь между чувствами вины и удовольствия, связанными с одержимым наблюдением за кошками в интернете; тестирование концептуальной модели, которая связывает прокрастинацию, вину, счастье и удовольствие.

"Даже если люди смотрят видео о кошках на YouTube, чтобы прокрастинировать, или пока они должны работать, эмоциональная отдача может на самом деле помочь людям потом выполнять сложные задачи", - сказала профессор Майрик.

Українські Новини собрали смешные и милые видео с котиками из Instagram, чтобы повысить продуктивность и развлечься в период карантина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bobbie (@thatcatbobbie) 14 Мар 2020 в 7:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mies & Moof (@miesthecat) 19 Мар 2020 в 7:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lotus (@lotus_the_mainecoon) 11 Июл 2018 в 11:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Makarova MakAlina (@makarovamakalina) 24 Авг 2019 в 3:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 😹Funny Cats Video😹 (@videocatsofficial) 22 Апр 2016 в 5:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 😹Funny Cats Video😹 (@videocatsofficial) 11 Апр 2016 в 12:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 😹Funny Cats Video😹 (@videocatsofficial) 21 Янв 2016 в 1:45 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 😹Funny Cats Video😹 (@videocatsofficial) 12 Сен 2015 в 1:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MaxAndFelix (@theadventuresofmaxandfelix) 20 Мар 2020 в 8:46 PDT

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