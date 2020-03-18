Президент может получить полномочия самостоятельно вводить чрезвычайное положение

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции разработать законопроект о полномочиях Президента вводить чрезвычайное положение без Верховной Рады в случае невозможности ее работы. О возможности его введения ранее высказывался Владимир Зеленски.

Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета Министров в среду, передают Українські Новини.

"Минюсту разработать закон по уполномочиванию Президента Украины вводить чрезвычайное положение в случае невозможности собраться и работать Верховной Раде, на тот случай если Верховная Рада будет полностью неспособна собираться, кто-то в стране должен иметь право объявлять чрезвычайное положение", - сказал он.

Премьер поручил Минюсту разработать такой законопроект совместно с Радой и Офисом Президента.

Позже Шмыгаль уточнил, что законопроект должен предусматривать возможность на время эпидемии коронавируса органам государственной власти делегировать свои полномочия другому органу власти для принятия критически необходимых для жизнедеятельности страны решений.

"Надо разработать законопроект, который даст возможность от одного органа власти к другому передавать полномочия управлять страной. Мы не знаем, какие могут быть последствия, Верховная Рада будет заблокирована или Кабинет Министров, или Президент, не дай Бог, дай Бог всем здоровья, не известно кто будет неспособен работать из-за болезни", - сказал премьер.

Он заверил, что такое решение не имеет политической подоплеки, или желания узурпации власти, а имеет исключительную цель сохранить управляемость страны в наихудших условиях.

Шмыгаль, в числе законопроектов, которые нужно подготовить для принятия на внеочередном заседании Рады также поручил разработать законопроект об изменениях в регламенты работы Рады и Кабмина с тем, чтоб предусмотреть возможность дистанционной работы.

"Минюст и Минцифры прошу предоставить предложения по дистанционному голосованию, чтоб мы не заблокировали работу наивысшего государственного органа", - сказал он.

Минфину поручено отработать предложения по формированию государственного стабилизационного фонда.

Согласно Конституции, Верховная Рада утверждает по обращению Президента его указы о введении чрезвычайного положения в Украине или в отдельной местности.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Также Зеленский просит Кабинет Министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 лиц, включая церковные обряды в то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

После того, как в по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации.