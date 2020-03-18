подписаться на рассылку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 марта 2020, среда, 16:33 1189
Верховная Рада и партии 2020-03-18T16:47:06+02:00
Українські Новини
Президент может получить полномочия самостоятельно вводить чрезвычайное положение

Президент может получить полномочия самостоятельно вводить чрезвычайное положение

Кира Молчанова
Верховная Рада, Карантин, Чрезвычайное положение, Денис Шмыгаль, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/sluganarodu
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/sluganarodu

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции разработать законопроект о полномочиях Президента вводить чрезвычайное положение без Верховной Рады в случае невозможности ее работы. О возможности его введения ранее высказывался Владимир Зеленски.

Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета Министров в среду, передают Українські Новини.

"Минюсту разработать закон по уполномочиванию Президента Украины вводить чрезвычайное положение в случае невозможности собраться и работать Верховной Раде, на тот случай если Верховная Рада будет полностью неспособна собираться, кто-то в стране должен иметь право объявлять чрезвычайное положение", - сказал он.

Премьер поручил Минюсту разработать такой законопроект совместно с Радой и Офисом Президента.

Позже Шмыгаль уточнил, что законопроект должен предусматривать возможность на время эпидемии коронавируса органам государственной власти делегировать свои полномочия другому органу власти для принятия критически необходимых для жизнедеятельности страны решений.

"Надо разработать законопроект, который даст возможность от одного органа власти к другому передавать полномочия управлять страной. Мы не знаем, какие могут быть последствия, Верховная Рада будет заблокирована или Кабинет Министров, или Президент, не дай Бог, дай Бог всем здоровья, не известно кто будет неспособен работать из-за болезни", - сказал премьер.

Он заверил, что такое решение не имеет политической подоплеки, или желания узурпации власти, а имеет исключительную цель сохранить управляемость страны в наихудших условиях.

Шмыгаль, в числе законопроектов, которые нужно подготовить для принятия на внеочередном заседании Рады также поручил разработать законопроект об изменениях в регламенты работы Рады и Кабмина с тем, чтоб предусмотреть возможность дистанционной работы.

"Минюст и Минцифры прошу предоставить предложения по дистанционному голосованию, чтоб мы не заблокировали работу наивысшего государственного органа", - сказал он.

Минфину поручено отработать предложения по формированию государственного стабилизационного фонда.

Согласно Конституции, Верховная Рада утверждает по обращению Президента его указы о введении чрезвычайного положения в Украине или в отдельной местности.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Также  Зеленский просит Кабинет Министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 лиц, включая церковные обряды в то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса. 

После того, как в по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Больше новостей о: Верховная Рада Карантин Чрезвычайное положение Денис Шмыгаль коронавирус в Украине карантин в Украине

В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуа...
Шмыгаль ошибся в 10 раз, называя сумму ожидаемых т...
Василий Хрущ: Негатив вокруг земельной реформы - и...
Смерть женщины в Черновцах от коронавируса будут р...
В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
Новости
RGC Production экстренно запустил производство защитных масок 17:35
Гривна на межбанке обвалилась еще на 32 копейки 17:25
В Кабмине рассказали, как украинцам пересечь границу с Крымом 17:19
Из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками 17:05
"Укрспирт" запустил дополнительные заводы из-за повышенного спроса на медицинский спирт 16:57
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Все о коронавирусе: что происходит с организмом, почему больные умирают и как его лечить 05:30 Инфографика
Коронавирус. Фото: Информатор
В Украине уже 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных 20:47
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
больше новостей
Среди 14 случаев коронавируса в Украине есть депутат Рады, - МОЗ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok