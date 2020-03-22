Вторгнется арктический холод и парализует дороги: синоптики дали прогноз погоды на неделю

В то время, как в Украине ужесточается коронавирусный карантин, погода также не благоприятствует прогулся на улице. После резкого потепления в начале марта до почти летних температур, в последней декаде месяца в страну зайдет арктический холод, что, наряду с шквалистым ветром и снегопадами, резко усложнит ситуацию на дорогах. Ожидается ощутимое снижение температуры воздуха ночью до −8... −1 °С, днем от +3 °С до −3 °С, на юге и востоке ночью около 0 °С, днем до +2...+7 °С.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозу, в восвресенье, 22 марта в Украине ожидается мокрый снег, на юге и востоке с дождем.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 9-14 м / с; на юго-востоке юго-западный, 5-10 м / с.

Температура будет ночью около 0 °, в западных областях 1-5 ° мороза, днем 1-6 ° тепла; в южной и юго-восточной частях ночью 2-7 °, днем 5-10 ° тепла.

В Карпатах ночью значтельный, днем умеренный снег, температура в течение суток -3 -8 ° мороза.

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 22 марта.

В понедельник, 23 марта похолодание в Украине будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый) и осадками.

В частности, в западных, северных, центральных и Харьковской областях прогнозируют дождь и мокрый снег. Ожидается местами образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица. В южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 23 марта.

В Карпатах, 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (І уровень опасности, желтый). Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

Во вторник-среду, 24-25 марта, сохранится холодная, без осадков погода. Ночью метами похолодает до -8, днем максимальная температура воздуха составит +9. Будет солнечно и безветренно.

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 24 марта.

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 25 марта.

В четверг, 26 марта, в Украине начнет теплеть. Несмотря на ночную минусовую температуру, днем воздух прогреется до +9 +14 градусов. Будет сухо и солнечно.

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 26 марта.

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине.