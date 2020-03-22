Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат

В то время, как украинские пенсионеры получат "короновирусную" тысячу гривен, а кроме того с апреля будет проведена индексация пенсий, выплаты в Украине в некоторых случаях могут уменьшиться даже у тех, кто заключил договор и добровольно ранее уплатил страховые взносы.

Как сообщает газета "Пенсионный курьер", об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина.

Так, эксперт разъяснила такую ситуацию на примере мужчины, который обратился на горячую линию фонда и рассказал, что в 2012 году он заключил договор и оплатил себе страховые взносы за те периоды 2004 года, когда не работал, а когда в 2017 вышел на пенсию, то из-за этого добровольного договора страхования коэффициент его заработка уменьшился.

Представитель ПФУ уточнила, что мужчина заплатил взносы, после чего их ему засчитали в стаж и учли его в период, за который определяется заработок.

"Дело в том, что в соответствии со статьей 40 Закона 1058-IV (в редакции, действующей на момент назначения вам пенсии) в случае одноразовой уплаты единого взноса за предыдущие периоды, в которые лицо подлежало обязательному государственному страхованию, при определении коэффициента заработной платы за месяц, за который было осуществлено единовременную уплату взноса учитывается средняя зарплата за месяц, в котором заключен договор о добровольном участии. То есть 2012 года вы заключили договор и оплатили взносы, в персонификации появился стаж за 2004 год , и этот стаж вам засчитали", – пояснила Мастюгина.

Таким образом, согласно нормам законодательства, которое действует на момент назначения пенсии, коэффициент заработка за этот период был определен с применением показателя средней заработной платы за тот месяц 2012 года, когда заключили договор.

"Вероятно, это снизило коэффициент зарплаты, из которой определен размер пенсии", — резюмировала Мастюгина.

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