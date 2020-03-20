Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы

В то время, как стало известно, когда украинские пенсионеры получат "короновирусную" тысячу гривен, в Пенсионном фонде Украины рассказали, что дату и коэфициент ежегодной индексации выплат утвердит Кабмин, после чего ПФ обещает быстро провести пересчет и осуществить выплаты.

Об этом сообщила заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина, пишет "Пенсионный курьер".

Также чиновница ответила на актуальные вопросы читателей издания.

Так, читательница, которая находится на пенсии с 1993 года, и при стаже 53,5 года получает 3000 грн в месяц, спросила, почему бы не повысить пенсии людям, у которых 50 и более лет стажа.

"Размер пенсии зависит как от страхового стажа, так и от размера зарплаты, которую вы получали и с которой были уплачены страховые взносы. Сегодня на государственном уровне разрабатывают соответствующие проекты, предлагающие отдать должное людям, которые имеют большой стаж. В случае принятия такого законодательного акта мы пересчитаем пенсии", - ответила Мастюгина.

Читательница из Конотопа Сумской области задала вопрос, что делать в ситуации, когда до 30 лет стажа не хватает месяца, в связи с чем получает только 1638 грн пенсии.

Как сообщила чиновница, действительно, при наличии у женщины 30 лет страхового стажа гарантированный размер пенсионной выплаты составляет 2000 грн, а не 1638 грн. Однако ситуацию читетльницы можно улучшить, если доработать оди месяц. "Заключение договора добровольного страхования не даст права на перерасчет пенсии, ведь осуществления перерасчета пенсии с учетом приобретенного после назначения пенсии страхового стажа предусмотрено, если пенсионер после назначения пенсии продолжал работать и платить страховые взносы. Поэтому если вы доработаете этот месяц, чтобы вами был уплачено страховой взнос, обязательно подайте в Пенсионный фонд заявление о перерасчете пенсии. Имейте в виду, что для этого не нужно ждать два года. Такой перерасчет вам должны осуществить сразу, поскольку пенсионеру, который получил достаточного для вычисления минимальной пенсии стаж (для женщин это 30 лет), соответствующий перерасчет пенсии должны осуществить независимо от того, сколько времени прошло после назначения / перерасчета пенсии", - сказала она.

В то же время, если с трудоустройством возникли проблемы, то есть еще один вариант. Стоит проанализировать страховой стаж по персонификации начиная с 01.01.2004 до месяца обращения за назначением пенсии: возможно, есть месяцы работы с заработком, меньше чем минимальная зарплата. "При таких обстоятельствах страховой стаж в календарном месяце работы будет меньше 30 дней, ведь он исчисляется пропорционально уплаченному взносу. Например, страховой стаж может составлять только 15 дней за календарный месяц работы. В таком случае возможно осуществить доплату до минимального страхового взноса, чтобы получить не 15, а 30 дней стажа в месяц. Тогда доплата за два неполных месяца даст еще один месяц до имеющегося страхового стажа", - советует чиновница.

В то же время, по ее словам, для вычисления доплаты будет учтена минимальная зарплата, которая была установлена ​​законодательством на тот месяц, за который осуществляется доплата. Поэтому чем раньше будет этот период, тем меньше нужно доплачивать (но не ранее чем 01.01.2004), ведь минимальная заработная плата с 2004 года по настоящее время существенно возросла. Для определения возможной суммы и периода доплаты нужно обратиться к специалистам территориального управления Пенсионного фонда.

На вопрос, какой средний показатель зарплаты учитывают в 2020 для назначения и перерасчета пенсий, чиновница сообщила, что для перерасчета пенсий в 2020 показатель средней зарплаты не изменился (применяется тот показатель, на основе которого исчислялась пенсия лица в зависимости от времени выхода на пенсию). Для назначения пенсий 2020 показатель новый - 7763,17 грн (средний за три года: 2017, 2018, 2019). А средний показатель зарплаты за 2019, который будет применяться при назначении пенсии, - 9205,19 грн.

Свою историю рассказал пенсионер, в свое время добровольно уплатил страховые взносы. По его словам, он в 2012 году я заключил договор и оплатил себя страховые взносы за те периоды 2004 года, когда не работал (единоразово). А когда 2017 шел на пенсию, то из-за этого добровольного договора коэффициент его заработка уменьшился. Мастюгина объясниа, что период, за который пенсионер заплатили взносы, ему зачислили в стаж и учли его в период, за который определяется заработок. Дело в том, что согласно статье 40 Закона 1058 (в редакции, действующей на момент назначения вам пенсии) в случае единовременной уплаты единого взноса за предыдущие периоды, в которые лицо не подлежало обязательному государственному страхованию, при определении коэффициента заработной платы за месяц, за который была осуществлена единовременная уплата взноса, учитывается средняя зарплата за месяц, в котором заключен договор о добровольном участии. То есть если в 2012 года он заключил договор и оплатил взносы, в персонификации появился стаж за 2004 год. Применяя нормы законодательства, действующего на момент назначения пенсии, коэффициент заработка за этот период определили с применением показателя средней заработной платы за тот месяц 2012 года, когда был заключен договор. Вероятно, это снизило коэффициент зарплаты, с которой был определен размер пенсии.

О выходе на пенсию на льготных условиях спросила женщина, которая на протяжении нескольких лет работала во вредных условиях. По ее словам, ей 55,5 лет, при стаже в 28 лет на вредных условиях по списку № 2 она проработала в течение 7 лет 8 месяцев. Достаточно ли этого срока, чтобы выйти на пенсию раньше? Представитель ПФУ объяснила, что в законодательстве есть такая норма: если женщина отработала не менее половины от 10 лет во вредных условиях по Списку № 2, то за каждые два года такой работы идет пропорциональное снижение возраста на один год. "Вы можете пойти на пенсию на три года раньше. В вопросе возраста выхода на пенсию мы руководствуемся статьей 114 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которая предусматривает условия для выхода на льготную пенсию. Поскольку она родились в 1964 году, ваш пенсионный возраст составляет 60 лет. Итак, арифметика такова: 60 ​​- 3 = 57 То есть вы можете пойти на пенсию в 57 лет. Конечно, если льготный стаж будет подтверждено льготным справками и аттестацией рабочего места. Если бы у вас был полный льготный стаж 10 лет, то с такой датой рождения, как у вас, вы могли бы выйти на пенсию в 50 лет", - сообщила чиновница.

Относительно решения Конституционного суда о возвращении пенсионного возраста людям, которые выходят на льготную пенсию, Мастюгина пояснила, что с января 2018 начала действовать норма статьи 114 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и именно в соответствии с ним определяют правила выхода на пенсию людям, которые работали во вредных условиях. Эти нормы не были признаны неконституционными. В связи с этим пенсии назначают именно по нормам этой статьи.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию в Украине. Инфографика: ПФ

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