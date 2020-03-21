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21 марта 2020, суббота, 15:55 98
Общество 2020-03-21T15:55:12+02:00
Українські Новини
Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке

Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке

Таня Войтюк
Луцк, Коронавирус, коронавирус в Украине, Симптомы коронавируса, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА

Тем временем как количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось до 41, первый случай заболевания Сovid-19 подтвердили в Луцке. 

Об этом сообщает глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Вещенюк, передают "Волынские новости".

Сообщается, что положительный результат на коронавирус показал житель села Липы, который недавно вернулся из Франции.

"Результат экспресс-теста - положительный. Проводят лабораторные исследования", - сообщил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк.

Мужчина приехал из-за границы, после чего у него появились симптомы, похожие на заражение коронавирусом. Он находился на самоизоляции и сдал анализы для теста.

Но так как глава местной областной больницы Руслан Морочковский рассказал, что у экспресс-теста есть существенный процент ошибки, для окончательного подтверждения диагноза анализы отправлены в специальную лабораторию в Киеве.

Защита от коронавирусаЗащита от коронавируса

Как защитить себя от коронавируса Covid-19:

  • Держите дистанцию - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.
  • Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини, 20 марта советник министра внутренних дел Иван Варченко спрогнозировал введение комендантского часа для противодействия распространению коронавируса.

В четырех областях Украины уже объявлена чрезвычайная ситуация, в связи с чем в крупных городах усилили меры борьбы с заболеванием.

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