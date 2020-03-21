Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке

Тем временем как количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось до 41, первый случай заболевания Сovid-19 подтвердили в Луцке.

Об этом сообщает глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Вещенюк, передают "Волынские новости".

Сообщается, что положительный результат на коронавирус показал житель села Липы, который недавно вернулся из Франции.

"Результат экспресс-теста - положительный. Проводят лабораторные исследования", - сообщил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк.

Мужчина приехал из-за границы, после чего у него появились симптомы, похожие на заражение коронавирусом. Он находился на самоизоляции и сдал анализы для теста.

Но так как глава местной областной больницы Руслан Морочковский рассказал, что у экспресс-теста есть существенный процент ошибки, для окончательного подтверждения диагноза анализы отправлены в специальную лабораторию в Киеве.

Защита от коронавируса

Как защитить себя от коронавируса Covid-19:

Держите дистанцию - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини, 20 марта советник министра внутренних дел Иван Варченко спрогнозировал введение комендантского часа для противодействия распространению коронавируса.

В четырех областях Украины уже объявлена чрезвычайная ситуация, в связи с чем в крупных городах усилили меры борьбы с заболеванием.