Перший випадок коронавірусу зафіксували в Луцьку

У той час як кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні збільшилася до 41, перший випадок захворювання Сovid-19 підтвердили в Луцьку. Про це повідомляє глава департаменту охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Вещенюк, передають "Волинські новини". Повідомляється, що позитивний результат на коронавірус показав житель села Липи, який нещодавно повернувся з Франції. "Результат експрес-тесту - позитивний. Проводять лабораторні дослідження", - повідомив глава департаменту охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Ващенюк. Чоловік приїхав з-за кордону, після чого у нього з'явилися симптоми, схожі на зараження коронавірусом. Він знаходився на самоізоляції і здав аналізи для тесту. Але через те, що голова місцевої обласної лікарні Руслан Морочковский розповів, що у експрес-тесту є істотний відсоток помилки, для остаточного підтвердження діагнозу аналізи відправлені в спеціальну лабораторію в Києві. Захист від коронавіруса Як захистити себе від коронавірусу Covid-19: Тримайте дистанцію - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Мити руки слід 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%. Як повідомляли Українські Новини, 20 березня радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко спрогнозував введення комендантської години для протидії поширенню коронавіруса. У чотирьох областях України вже оголошена надзвичайна ситуація, у зв'язку з чим у великих містах посилили заходи боротьби із захворюванням.