Перший випадок коронавірусу зафіксували в Луцьку

У той час як кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні збільшилася до 41, перший випадок захворювання Сovid-19 підтвердили в Луцьку.

Про це повідомляє глава департаменту охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Вещенюк, передають "Волинські новини".

Повідомляється, що позитивний результат на коронавірус показав житель села Липи, який нещодавно повернувся з Франції.

"Результат експрес-тесту - позитивний. Проводять лабораторні дослідження", - повідомив глава департаменту охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Ващенюк.

Чоловік приїхав з-за кордону, після чого у нього з'явилися симптоми, схожі на зараження коронавірусом. Він знаходився на самоізоляції і здав аналізи для тесту.

Але через те, що голова місцевої обласної лікарні Руслан Морочковский розповів, що у експрес-тесту є істотний відсоток помилки, для остаточного підтвердження діагнозу аналізи відправлені в спеціальну лабораторію в Києві.

Захист від коронавіруса

Як захистити себе від коронавірусу Covid-19:

Тримайте дистанцію - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Мити руки слід 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як повідомляли Українські Новини, 20 березня радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко спрогнозував введення комендантської години для протидії поширенню коронавіруса.

У чотирьох областях України вже оголошена надзвичайна ситуація, у зв'язку з чим у великих містах посилили заходи боротьби із захворюванням.