У Чернівцях людей без масок не пускатимуть в магазини та аптеки

Обов'язковий масковий режим вводиться з понеділка, 23 березня.

"Отже, ми будемо контролювати, щоб на діючі ринки, що діють супермаркети і невеликі магазини та інші об'єкти, які працюють, не допускалися відвідувачі, які не мають засоби індивідуального захисту, тобто - маски. Будь - саморобні, куплені", - сказав Каспрук.

Також він зазначив, що чернівецькі підприємства легкої промисловості починають пошиття масок, для забезпечення громадян.

"Розумію, що зараз буде величезна кількість питань, де ці маски взяти - ми робимо все можливе, для того, щоб забезпечити чернівчан цими засобами захисту. Сьогодні ведеться робота по нашим підприємствам легкої промисловості - починається пошиття масок, треба буде час", - сказав Каспрук.

Крім цього у місті припиняють всі ремонтні і будівельні роботи на період карантину до 3 квітня. Також дітям до 14 років заборонено з'являтися в місті без супроводу батьків.

Щоб захистити себе:

Тримайте дистанцію - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Мити руки слід 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її мають тільки люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, які доглядають за хворими.

Як повідомляли Українські Новини, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні збільшилася на 2 до 41.

Нагадаємо, 19 березня з Європи в Чернівецьку область повернулися 1,5 тисяч осіб.