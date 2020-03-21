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21 марта 2020, суббота, 10:30 3277 Карта
Общество 2020-03-21T10:30:23+02:00
Українські Новини
Ударят морозы до -7: ГосЧС предупреждает о снегопадах и коллапсах на дорогах

Ударят морозы до -7: ГосЧС предупреждает о снегопадах и коллапсах на дорогах

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Штормовое предупреждение, ГосЧС, предупреждение, Непогода в Украине, погода в Украине
Непогода в Украине. Фото: dsns.gov.ua
Непогода в Украине. Фото: dsns.gov.ua

В Украину идет резкое похолодание со снижении температуры воздуха до минусовых температур и осадки в виде мокрого снега.

Об этом сообщает сайт ГосЧС.

Согласно данным Укргидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры ночью до 1-7° мороза, днем ​​до 3° тепла - 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем ​​до 2-7° тепла.

22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый) и осадками.

В частности, в западных, северных, центральных и Харьковской областях прогнозируют дождь и мокрый снег. Ожидается местами образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица. В южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.

В Карпатах 21-22 марта значительный снег, 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (І уровень опасности, желтый). Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, необратимые изменения климата приведут к тому, что Европу, в том числе и Украину, в будущем ожидают опасные зимы и экстремальное лето.

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